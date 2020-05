Griechenland dementiert Berichte über türkische Landbesetzung in Grenzregion

Die Regierung in Athen hat am Sonntag Berichte zurückgewiesen, wonach türkische Soldaten am Grenzfluss Evros einen Landstreifen in griechischem Staatsgebiet besetzt haben. Die Presseberichte über die Besetzung des normalerweise um diese Jahreszeit unter Wasser liegenden Streifen Lands seien „komplett falsch“, sagte Außenminister Nikos Dendias im Fernsehsender Skai TV. Es habe zwar in dem Grenzgebiet vermehrte Aktivitäten türkischer Soldaten gegeben. Sie hätten aber kein griechisches Land besetzt.

Die türkischen Soldaten wollten offensichtlich beobachten, wo ein von Griechenland geplanter Grenzzaun zur Verhinderung illegaler Einwanderung verlaufen solle, mutmaßte Dendias. Athen habe Ankara nicht über den genauen Verlauf des Zaunes informiert und jetzt nochmals klar gemacht, dass die türkischen Truppen „keine weiteren Bewegungen mehr machen sollen“.

Wort „Auseinandersetzung“ überinterpretiert

Am Mittwoch hatte Dendias gesagt, es gebe eine „Auseinandersetzung“ über die genaue Grenze am Evros. Das in der Türkei als Maritsa bekannte Gewässer trennt die beiden Länder. „Das Flussbett hat sich verändert“, sagte Dendias zur Ursache für den neuen Grenzstreit. Er zeigte sich aber optimistisch, dass das Problem „über ein gemeinsames Komitee und entsprechende Messungen“ gelöst werden könne. „Wir sprechen von ein paar dutzend Metern“, sagte Dendias.

Bereits im März war es zu Spannungen zwischen den beiden Ländern an der Grenze gekommen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Ende Februar die Grenzen seines Landes zur EU für geöffnet erklärt. Daraufhin kam es zu einem starken von türkischen Behörden gefördertem Andrang an der türkisch-griechischen Grenze. Griechische Behörden hielten die Grenzen geschlossen und drängten die Menschen teilweise unter Einsatz von Tränengas zurück. (afp/al)