Griechenland: Polizei und Bauern mit Ventilatoren und Sprühfahrzeugen gegen versuchten Grenzsturm

An der türkisch-griechischen Grenze ist nach wie vor keine Entspannung in Sicht. Seitdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am 28.2. eine Stand-Down-Order an seine Grenzsicherungskräfte ausgegeben hatte, harren tausende Migranten an der Grenze zu Griechenland aus und warten auf mögliche Gelegenheiten zum heimlichen Übertritt oder organisierten Grenzsturm.

Dabei kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen den Asylsuchenden und der griechischen Grenzpolizei. Wie die „Welt“ berichtet, wollen die Einsatzkräfte nun auch riesige Ventilatoren einsetzen, um Provokationen oder gar versuchte Grenzstürme zu unterbinden.

Es soll sich dabei um Hochdruckgeräte handeln, wie sie ansonsten eher bei Fallschirmeinheiten des Militärs zum Einsatz kommen – für Fallschirmspringer in Windkanälen. Auf Jeeps montiert, wurden sie am Donnerstag (12.3.) erstmals eingesetzt, nachdem mehrere Migranten nahe dem Grenzübergang Kastanies versucht hatten, von der türkischen Seite aus einen Grenzzaun niederzureißen.

Versuchten Grenzsturm auf Twitter dokumentiert

Auf Twitter dokumentierte der Betreiber des Accounts @akrokentrwos, wie von der türkischen Seite aus Molotow-Cocktails über die Grenze geworfen wurden. Andere Migranten sollen versucht haben, Feuer am Zaun zu legen, um den Stacheldraht zum Schmelzen zu bringen.

Once again aggressive violent actions are taking place at Kastanies.

The illegal immigrants are throwing molotov cocktails.The Greek police force are putting out the fires with water cannons.

Al those who throw molotov cocktails/ petrol bombs,are not refugees They are terrorists. pic.twitter.com/XtSLoHce19 — Ακροκεντρώος🇬🇷 (@akrokentrwos) March 12, 2020

Mithilfe des Gebläses wollten die Grenzeinheiten daraufhin Rauch und Tränengas in Richtung der Durchbruchswilligen lenken, um diese von ihrem Vorhaben abzubringen. Zudem kamen Wasserwerfer zum Einsatz.

Zudem dokumentierte @akrokentrwos, wie griechische Bauern offenbar in Eigenregie mit Traktoren die Grenze entlangfahren und eine Flüssigkeit in Richtung von Personen sprühen, die sich auf türkischer Seite am Grenzzaun versammelt hatten. In sozialen Medien war die Rede davon, dass es sich im Gülle gehandelt haben könnte. Nähere Informationen zu dem Vorfall sind jedoch bis dato nicht verfügbar. Die Aufnahmen stammen vom 8. März.

#Breaking#Greek farmers against migrants Greek farmers spraying something over the border fence into Turkey If you try to invade the greek borders we will send you back#IStandWithGrecee #Greece_under_attacκ #Greece_Turkey_Borders #Erdogan pic.twitter.com/2O2RAmIeLf — Andreas Mountzouroulias (@andreasmoun) March 8, 2020

Derzeit sind keine weiteren Ausschreitungen am Übergang Kastanies zu beobachten. Der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas richtete am Freitagmorgen jedoch heftige Kritik an die Adresse des türkischen Präsidenten Erdoğan, den er für die Eskalationen verantwortlich macht. Dieser, so Petsias, würde „Menschen instrumentalisieren“.

Migranten steuern Griechenland auch auf dem Seeweg an

Erdoğan hatte seinen Schritt mit dem zunehmenden Migrationsdruck in Richtung Türkei infolge von Luftangriffen der syrischen Regierung und seiner Verbündeten in Idlib begründet. Zudem hieß es aus Ankara, die EU sei ihren Verpflichtungen aus dem Flüchtlingsdeal mit der Türkei von 2016 nicht nachgekommen.

Darin hatte Brüssel der Türkei versprochen, gegen ein Unterbinden illegaler Einwanderung über türkisches Territorium die Visaregelungen für Türken zu lockern, die EU-Beitrittsverhandlungen wiederaufzunehmen und Ankara sechs Milliarden Euro für die Flüchtlingsbetreuung zu bezahlen. Dies sei nach Darstellung der Türkei nach wie vor nicht im zugesagten Umfang geschehen.

Seit Ende Februar kommt es nun fast täglich zu Zusammenstößen zwischen Migranten und der griechischen Grenzpolizei. Einige tausend Personen harren am Grenzzaun aus, andere versuchen auf dem Seeweg die griechischen Inseln in der Ägäis zu erreichen.



Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Sozialistische und kommunistische Gruppen arbeiten unermüdlich daran, alle möglichen Konflikte in der westlichen Gesellschaft zu schüren. Seit 300 Jahren und länger wird die traditionelle Gesellschaftsordnung angegriffen und eine kriminelle Herrschaft etabliert. Kampf, Gewalt und Hass sind ein wichtiger Bestandteil der kommunistischen Politik.

Menschen gegeneinander aufzuhetzen und auszuspielen, ist eines der Mittel, mit dem die Spaltung der Gesellschaft durchgeführt wird. Um die Macht zu ergreifen, kann jedes Versprechen und jeder Kompromiss gemacht werden – das betonte Lenin immer wieder. Um ihre Ziele zu erreichen, sei es erlaubt, skrupellos vorzugehen.

Mittlerweile wurden die öffentlichen Institutionen der westlichen Gesellschaft tatsächlich heimlich von kommunistischen Kräften unterwandert und übernommen. Für eine Weltregierung eintreten, die Rolle der Vereinten Nationen bewusst übertreiben, die Vereinten Nationen als Allheilmittel zur Lösung aller Probleme in der heutigen Welt darstellen – all das ist Teil eines Versuchs, Gott zu spielen und die Zukunft der Menschheit durch manipulierende Macht zu gestalten.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]