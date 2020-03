Griechische Armee plant umfangreiche Schießübungen in der Ägäis – Einheimische greifen Journalisten an

Über einen reservierten Empfang vonseiten Einheimischer klagen deutsche Politiker, Journalisten und Angehörige von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die derzeit auf griechischen Inseln wie Lesbos weilen. Wenige Tage nach der Ankündigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, Migranten, die in Richtung EU streben, nicht mehr aktiv daran zu hindern, sollen Anwohner in organisierter Weise versuchen, die Landung von Migranten zu verhindern.

Zudem wurden in mehreren Fällen deutsche Journalisten, Politiker und Vertreter von Nichtregierungsorganisation von einer aufgebrachten Menge zum Verlassen der Insel aufgefordert. In einigen Fällen soll auch körperliche Gewalt ausgeübt worden sein.

Wie die „Welt“ unter Berufung auf lokale Medien berichtet, sollen Bewohner der Insel am Sonntag (1.3.) unter anderem rund 25 Migranten daran gehindert haben, aus einem Schlauchboot vor dem Hafen von Thermi an Land zu gehen. Dabei sollen Rufe wie „Geht zurück in die Türkei“ laut geworden sein.

Auf Twitter klagt der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt in mehreren Beiträgen, dass er sowie mehrere Reporter und Angehörige von NGOs von Bewohner bedroht würden. Die Polizei solidarisiere sich mit diesen, schreibt er:

„Auf Lesbos blockieren Einwohner Bevölkerung jetzt Schlauchboote. NGOs und Journalisten werden bedroht. Die Küstenwache schaut zu. Ich wurde auch bedroht. Die Polizei hat meine Personalien aufgenommen, statt die der Angreifer.“



Der Reporter Giorgios Christides, der für den „Spiegel“ berichten sollte, schildert, er sei verletzt, mit Holzstücken beworfen und im Auto verfolgt worden. „Rechtsextremisten“ hätten Straßensperren errichtet, um Kollegen zu belästigen. Ein anderer Journalist, so Marquardt, sei „krankenhausreif geprügelt“ worden.

I was injured, thrown woods at, harassed and car chased. In #Lesvos, Greece In 2020 By right-wing extremists who first prevented a migrant boat full of children from reaching ashore And then built road blocks across the main road to harass NGOs and reporters This landed in my car pic.twitter.com/UlYOQpZBni

