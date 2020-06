Großbritannien reduziert Abstandsgebot von zwei auf einen Meter

Großbritannien will das wegen der Corona-Pandemie verhängte Abstandsgebot von zwei Metern auf einen Meter reduzieren. Die neue Regel solle ab dem 4. Juli gelten, kündigte Premierminister Boris Johnson am Dienstag im Parlament in London an. Ab diesem Tag sollten auch Bars, Restaurants und Hotels im Königreich wieder öffnen. Gleiches gilt für Museen und Kinos.

„Wo es möglich ist, zwei Meter Abstand zu halten, sollten die Menschen das tun“, sagte der Regierungschef. Wo dies nicht möglich sei, sollte „mindestens ein Meter Abstand“ gehalten werden. Vor allem Unternehmen hatten sich zuvor beschwert, dass die Zwei-Meter-Abstandsregel den Betrieb unmöglich mache.

„Heute können wir sagen, dass unser Land beginnt, aus dem langen Winterschlaf aufzuwachen“, sagte Johnson mit Blick auf die anstehenden Lockerungen in der Gastronomie und im Tourismus. Zugleich warnte er vor neuen Restriktionen, sollte sich die Zahl der Neuinfektionen wieder erhöhen. Johnson selbst hatte sich wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandeln lassen müssen. (afp)