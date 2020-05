Großbritannien will Corona-Alarmsystem einführen

Großbritannien will ein Corona-Alarmsystem einführen. Ähnlich dem bereits existierenden Terror-Warnsystem soll die Bevölkerung künftig auch frühzeitig über einen Anstieg von Infektionen mit SARS-CoV-2 informiert werden.

Premierminister Boris Johnson stellt am Abend in einer Fernsehansprache seine Pläne für das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie vor. Darin soll es um die Einführung eines Corona-Alarmsystems gehen, wie Wohnungsbauminister Robert Jenrick am Sonntag dem Sender Sky News sagte.

Ein neues Zentrum für Biosicherheit leitet das fünfstufige Alarmsystem, sagte Jenrick. „Derzeit ist das Land auf Stufe vier, fünf wäre die beunruhigendste.“

Ziel sei es, so schnell wie möglich auf Stufe drei zu gelangen. Mit jeder Stufe nach unten sollten wirtschaftliche und andere Beschränkungen aufgehoben werden.

Das System ist zunächst nur für England geplant. Schottland, Wales und Nordirland sollen nach dem Willen von Johnson folgen. Zuletzt war der Druck auf den Premierminister gewachsen, die Ende März erlassenen Kontaktbeschränkungen zu lockern. (afp)