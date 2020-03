Hilfe für die Inseln: Griechenland kündigt Bau zweier zusätzlicher Flüchtlingslager an

Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen auf den griechischen Inseln hat die Regierung in Athen den Bau zweier zusätzlicher Flüchtlingslager angekündigt. Die provisorischen Flüchtlingslager sollten im nordgriechischen Serres und im Großraum Athen errichtet werden und insgesamt 1000 Plätze umfassen, sagte Migrationsminister Notis Mitarachi am Samstag im Sender Skai TV.

Mitarachi sagte, die neuen Flüchtlingslager seien für Asylbewerber bestimmt, die seit dem 1. März auf den Ägais-Inseln eingetroffen seien – dem Tag, an dem die türkische Regierung ihre Grenzen zur EU für Flüchtlinge öffnete.

„Wir brauchen die Unterstützung der örtlichen Gemeinden“, betonte Mitarachi. „Wir können all diese Menschen nicht auf den Inseln lassen.“

In der nordgriechischen Stadt Serres hatte es in dieser Woche in Folge von Gerüchten über den geplanten Bau eines Flüchtlingslagers Proteste gegeben. Auch Kommunalpolitiker hatten ihre Ablehnung gegenüber dem Vorhaben erklärt.

Auf Lesbos und vier weiteren Ägäis-Inseln leben bereits 38.000 Flüchtlinge und Migranten unter oft katastrophalen Bedingungen. Allein im auf weniger als 3000 Menschen ausgelegten Flüchtlingslager Moria auf Lesbos leben mehr als 19.000 Menschen, darunter etwa 7000 Kinder.

Seit der türkischen Grenzöffnung für Flüchtlinge sind nach Angaben der griechischen Regierung mehr als 1700 Flüchtlinge auf den Ägäis-Inseln angekommen. Die steigenden Flüchtlingszahlen hatten die sozialen Spannungen auf den Inseln zusätzlich verschärft. Wegen rechtsradikaler Angriffe auf Flüchtlingshelfer stellten diese Woche mehrere Hilfsorganisationen ihre Arbeit auf Lesbos ein. (afp/so)