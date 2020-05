Italienische Ärzte und Patienten: Die Genesung von COVID-19 kann Monate dauern

Die Genesung von COVID-19 kann Monate dauern, sagten italienische Patienten und Ärzte, nachdem das Land begonnen hat, seine Corona-Einschränkungen zu lockern.

Wie Patienten und Ärzte der „New York Times“ mitteilten, könnten Kurzatmigkeit, Fieber, Müdigkeit und andere Beschwerden auch nach einem negativen Testergebnis des Virus noch Wochen oder Monate andauern.

„Wir haben viele Fälle gesehen, in denen die Menschen lange, lange brauchen, um sich zu erholen“, sagte Alessandro Venturi, der Direktor des Krankenhauses von San Matteo in der stark betroffenen Lombardei, gegenüber der NY Times. „Es ist nicht die Krankheit, die 60 Tage dauert, es ist die Rekonvaleszenz“, fügte er hinzu. „Es ist eine sehr lange Rekonvaleszenz.“

Menschen mit nicht so schweren Symptomen haben die Beschwerden sogar noch länger, sagte Venturi dem Outlet.

Dr. Annalisa Malara, eine Ärztin, die im Februar den ersten Fall von COVID-19 in Italien diagnostizierte, sagte, es sei unklar, warum die Symptome so lange anhielten.

Die Ärztin bemerkte, dass „Energiemangel“ und „das Gefühl von Knochenbrüchen“ weit verbreitet seien. Müdigkeitssymptome hielten oft „auch dann noch an, wenn die intensiveren Symptome verschwunden sind“, bemerkte Malara.

Die Patienten schilderten ihre anhaltenden Symptome auch gegenüber der Zeitung.

Morena Colombi, die in Truccazzano bei Mailand lebt, sagte, sie sei negativ auf das Virus getestet worden und zähle als jemand, der sich von dem Virus erholt habe. Doch fünf Wochen nach ihrer Genesung litt sie noch unter Atemnot und Muskelschmerzen.

Martina Sorlini, eine 29-jährige Gymnasiallehrerin, sagte, sie habe seit Anfang März ein leichtes Fieber. „Es hört nie auf“, sagte Sorlini.

Italien ist mit mehr als 200.000 COVID-19-Fällen und über 30.000 Todesfällen eines der am härtesten betroffenen Länder der Welt, so die Daten der Johns Hopkins University.

Am Montag begann Italien damit, die drastischen Restriktionen, die die Regierung Anfang März zur Eindämmung des Virus verhängt hatte, schrittweise aufzuheben und erlaubt nun den Menschen, ihre Häuser freier zu verlassen, und einigen Unternehmen die Wiedereröffnung.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der COVID-19-Epidemie in Italien stieg am Sonntag um 165 gegenüber 194 am Vortag, sagte die Katastrophenschutzbehörde, als die tägliche Zahl der neuen Fälle von 1.083 am Samstag auf 802 zurückging.

Reuters trug zu diesem Bericht bei.

Originalartikel in Englisch: Italians Report COVID-19 Recovery Can Take Months (deutsche Bearbeitung nmc)