Johnson: Corona-Beschränkungen könnten nächste Woche gelockert werden

Der britische Premierminister Boris Johnson hat für nächste Woche eine mögliche Lockerung der Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt. Er werde jedoch nichts tun, wodurch das Land einen erneuten Anstieg der Infektionsfälle riskiere, sagte der Regierungschef am Mittwoch bei seinem ersten Parlamentsauftritt nach seiner Corona-Erkrankung. Eine zweite Infektionswelle „wäre eine wirtschaftliche Katastrophe für dieses Land“, betonte Johnson.

Am Tag zuvor hatte Großbritannien Italien als am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenes Land Europas abgelöst. Bis Ende April starben im Vereinigten Königreich mehr als 32.300 an der vom neuartigen Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19, wie die britische Statistikbehörde ONS mitteilte.

„Jeder Tod ist eine Tragödie“, sagte Johnson. Die Statistiken seien „entsetzlich“. Insbesondere die mehr als 6000 Todesfälle in Pflegeheimen bedauere er „bitterlich“. Die Lage in den britischen Pflegeheimen gilt als besonders verheerend.

Inzwischen sinkt die Zahl der Neuinfektionen. Johnsons Kabinett wird deshalb am Donnerstag über eine schrittweise Lockerung der strengen Corona-Beschränkungen beraten. Den genauen Fahrplan will der Premierminister am Sonntag vorstellen.

„Falls es uns möglich ist, wollen wir am Montag mit einigen Lockerungen beginnen. Ich denke, es wäre eine gute Sache, wenn die Menschen eine Vorstellung davon hätten, was kommt“, sagte er. Johnson kündigte zudem an, dass die Zahl der Corona-Tests bis Ende Mai von derzeit 100.000 auf 200.000 pro Tag steigen soll. (afp)