Europa Kroatien wählt ein neues Staatsoberhaupt

In Kroatien tritt in der heutigen Wahl die bisherige konservative Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic gegen den früheren Regierungschef Zoran Milanovic von den Sozialdemokraten an. 3,8 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen.