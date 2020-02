Kurz verurteilt „abscheulichen rechtsradikalen Terroranschlag“ in Hanau

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat den Anschlag in Hanau scharf verurteilt. „Es ist ein abscheulicher rechtsradikaler Terroranschlag gewesen, der hier in Deutschland stattgefunden hat“, sagte Kurz am Donnerstag in Brüssel. „Es zeigt uns auch, dass es wichtig ist, dass wir in Europa gegen alle Formen radikalen Gedankenguts ankämpfen.“

Bei dem offenbar rechtsradikal motivierten Schusswaffen-Angriff auf zwei Bars in Hanau waren am Mittwochabend neun Menschen getötet worden. Der 43-jährige mutmaßliche Täter wurde später ebenso wie seine Mutter in seiner Wohnung tot aufgefunden.

Der Tatverdächtige hinterließ nach Angaben von Generalbundesanwalt Peter Frank auf seiner Internetseite „Videobotschaften und eine Art Manifest“. Diese wiesen neben „wirren Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien eine zutiefst rassistische Gesinnung“ auf. (afp)