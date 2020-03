Lehrerin aus Posen erstes Coronavirus-Todesopfer in Polen

Polen verzeichnet sein erstes Todesopfer seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus. Eine 57-jährige Lehrerin, die kürzlich mit Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, starb in Posen, wie der stellvertretende Bürgermeister der westpolnischen Stadt, Jedrzej Solarski, am Donnerstag vor Journalisten sagte. Die schwerkranke Frau sei nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt und künstlich beatmet worden, doch „leider ist sie vor nicht langer Zeit gestorben“, sagte Solarski.

Der Ehemann und eine Tochter der Frau liegen mit einer Coronavirus-Infektion im Krankenhaus, ihr Zustand ist jedoch nicht bedenklich. Andere Angehörige, darunter zwei Söhne, wurden nicht infiziert.

„Was wir in den vergangenen Tagen befürchtet haben, ist eingetroffen“, sagte Polens Präsident Andrzej Duda angesichts des ersten Todesopfers. Bislang wurden in Polen nach Angaben des Gesundheitsministeriums 46 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gezählt. (afp)