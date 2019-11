Liberaldemokraten schmieden vor britischer Parlamentswahl Anti-Brexit-Allianz

Die Liberaldemokraten in Großbritannien, die für einen Verbleib des Landes in der EU sind, haben für die Parlamentswahl am 12. Dezember ein Bündnis mit zwei kleineren Parteien geschmiedet. Gemeinsam mit den Grünen und der walisischen Partei Plaid Cymru wollen die Liberalen einen höheren Anteil von EU-Befürwortern im künftigen britischen Parlament erreichen, wie die Chefin der Liberaldemokraten, Jo Swinson, am Donnerstag mitteilte.

Die drei Parteien einigten sich demnach bereits auf die Kandidatenaufstellung in 60 Wahlbezirken, drei weitere sollen folgen. In den 60 Bezirken sollen 43 Liberaldemokraten, zehn Grüne und sieben Kandidaten der walisischen Partei jeweils im Namen aller drei Parteien antreten.

Das von der konservativen Partei des britischen Premierministers Boris Johnson verfochtene Brexit-Konzept sei ein „Desaster“ für alle englischen und walisischen Bürger sowie für den Kampf gegen den Klimawandel , erklärten die Grünen. Swinson sagte, das Bündnis zeige, dass ihre Partei das „nationale Interesse“ über das Parteiinteresse stelle. (afp)