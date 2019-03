Politik » Europa Liberale Anwältin wird erste Präsidentin der Slowakei – Will eine „klar pro-europäische Position“ vertreten

Die sozialliberale Politikerin Zuzana Čaputová hat die Präsidentschaftswahl in der Slowakei gewonnen. Laut vorläufigem Endergebnis kam sie in der Stichwahl am Samstag auf 58,4 Prozent der Stimmen.