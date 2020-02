Europa Macron: Kein EU-Mandat über französische Atomstreitkräfte – Gemeinsame Übungen angeboten

In einer Grundsatzrede zur französischen Atomdoktrin hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den alleinigen Oberbefehl Frankreichs über seine Atomstreitkraft unterstrichen. Anders als von manchen Beobachtern erwartet, bot er keine Option zur Integration in ein Verteidigungskonzept unter Oberbefehl einer zu schaffenden Streitkraft unter Befehl der Europäischen Union an.