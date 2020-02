Macron sagt Merkel nach Schusswaffen-Angriff in Hanau seine Unterstützung zu

Nach der Schusswaffen-Attacke von Hanau hat der französische Präsident Emmanuel Macron Deutschland seine „volle Unterstützung angesichts dieses tragischen Angriffs“ zugesagt. Er empfinde „immense Trauer“, schrieb der Präsident am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Ich stehe an der Seite von Bundeskanzlerin Merkel in diesem Kampf für unsere Werte und für den Schutz unserer Demokratien.“

Bei dem offenbar rechtsradikal motivierten Schusswaffen-Angriff auf zwei Bars in Hanau waren am Mittwochabend neun Menschen getötet worden. Der mutmaßliche 43-jährige Täter wurde später ebenso wie seine Mutter in seiner Wohnung tot aufgefunden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt und sieht Anhaltspunkte für eine „fremdenfeindliche Motivation“ der Tat. (afp)