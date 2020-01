„Ocean Viking“ läuft italienischen Hafen Taranto an – Mehr als 400 Migranten dürfen an Land

Die mehr als 400 im Mittelmeer aufgenommenen Flüchtlinge und Migranten an Bord des NGO-Schiffs „Ocean Viking“ dürfen im süditalienischen Tarent an Land gehen. Das teilte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF), die das Schiff zusammen mit der Organisation SOS Méditerranée betreibt, am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Unter den Migranten sind den Angaben zufolge 149 Minderjährige und 38 Frauen. Eine Frau mit Verätzungen wurde bereits am Montag zusammen mit ihren drei Kindern nach Malta ausgeflogen, heißt es.

🔴 BREAKING In 6 Sprachen wurde den 403 Geretteten an Bord der #OceanViking gerade mitgeteilt, dass sie in #Taranto, Italien aussteigen werden. Gezwungen, ihr Leben auf der Flucht über das #Med zu riskieren, werden 216♂️, 38♀️ & 149 Kinder bald in Sicherheit sein. via @MSF_Sea https://t.co/oqY7TfiqTj — Seebrücke Frankfurt (@SeebrueckeFfm) January 28, 2020

In den vergangenen vier Tagen konnten bei mehreren Aktionen im Mittelmeer insgesamt fast 650 Menschen an Bord von drei Schiffen geholt werden.

Über 19.000 Tote im Mittelmeer

Zuletzt barg die spanische Organisation Open Arms am Dienstagmorgen 102 Menschen aus internationalen Gewässern, wie sie bei Twitter mitteilte. Insgesamt befinden sich nun 158 Menschen an Bord des gleichnamigen Schiffes.

🔴 #BREAKING

Finished at dawn 2nd rescue of a boat in distress with 102 people in international waters.

On board #OpenArms 158 shipwrecked, saved from probable death.

We are the only humanitarian ship in the area and almost 500 people expect safe harbor

#SaveOpenArms pic.twitter.com/WnvudJQFbL — Open Arms ENG (@openarms_found) January 28, 2020

An Bord des deutschen Schiffes „Alan Kurdi“ der Hilfsorganisation Sea Eye harren 78 weitere Migranten aus. Das Schiff brach am Montag in Richtung Italien auf, nachdem Malta ihm das Anlegen verweigert hatte.

Im vergangenen Jahr hat die Internationale Organisation für Migration (IOM) 1283 Tote bei Versuchen von Flüchtlingen und Migranten gezählt, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Die meisten starben auf dem Weg von Nordafrika nach Italien. Insgesamt kamen in den vergangenen fünf Jahren mindestens 19.164 Migranten im Mittelmeer ums Leben. (afp/so)

