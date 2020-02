Mehr Staat wagen: In Russland soll das öffentliche Bankenwesen Dynamik in die Wirtschaft bringen

Der ebenso überraschende wie umfassende Regierungsumbau in der Russischen Föderation, den Präsident Wladimir Putin Mitte Januar verkündet hatte, löste eine Vielzahl an Spekulationen aus. Vor allem wurde darüber gerätselt, welchen wirtschaftspolitischen Kurs der Kreml künftig einschlagen werde. Nach dem Rücktritt des langjährigen Premierministers und Putin-Vertrauten Dmitri Medwedew war der vormalige Leiter der russischen Steuerbehörde, Michail Mischustin, an dessen Stelle gerückt…