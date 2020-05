Mélenchon: „Nordeuropa hat Gauner in der Regierung – und Deutschland soll weniger arrogant sein“

Mit Worten sparte Frankreichs Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon nicht, als er am Montag (11.5.) in der „Welt“ der „neoliberalen“ EU und der Stabilitätspolitik der deutschen Bundesregierung eine Absage erteilte. Er will einen De-facto-Schuldenschnitt in Europa.

In einem Interview mit der „Welt“ hält sich der französische Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon mit Kritik am Krisenmanagement seiner eigenen Regierung in der Corona-Krise aus Gründen der „Solidarität“ zurück. Umso heftiger teilt er gegen Deutschlands Position in der EU-Schuldenpolitik aus. Auch für die Regierungen in Nordeuropa hat er kaum freundliche Worte.

Mélenchon, der als Kandidat der linksextremen Partei „Das unbeugsame Frankreich“ (La France Insoumise) bei den französischen Präsidentschaftswahlen 2017 mit knapp 20 Prozent im ersten Wahlgang einen Achtungserfolg verbuchen konnte, wirft zwar auch Präsident Emmanuel Macron vor, mit martialischem Vokabular von eigener Konzeptlosigkeit abzulenken. Das eigentliche Problem sei aber, dass Frankreichs Eliten vom „konservativen“ deutschen Modell fasziniert sei und sich an diesem orientiere.

„Durch ihr Versagen wurde Frankreich gedemütigt: Wir mussten um Masken in China betteln“, erklärt Mélenchon in Richtung der Regierung in Paris. „Die Regierenden sind ungeniert, inkonsequent und überheblich. Macron hat Italien Lektionen erteilt. Das ist von unerträglicher Arroganz.“

Mélenchon: „Frankreichs Zählweise ist besser, weil sie zentralistisch ist“

Dass in Frankreich jetzt bereits die Schulen geöffnet würden, habe lediglich wirtschaftliche Gründe: „Alle sanitären Argumente sprechen dagegen. Deswegen müssen die Kleinsten anfangen, die noch nicht selbst auf sich aufpassen können, damit Macron die Eltern wieder zur Arbeit schicken kann. Aber sie können die Hygieneregeln gar nicht einhalten. Sie werden als Versuchskaninchen missbraucht.“

Die EU führe wiederum in der Krise nur eine „Komödie“ auf, da es sich bei ihren Entscheidungsträgern um „Liberale […], die den Markt schnell wieder ankurbeln wollen“, handele. Tatsächlich könne man sich in Brüssel nicht einmal auf ein gemeinsames Datum im Bereich der Ausgangssperre einigen.

Dass Deutschland die Corona-Krise besser meistere als Frankreich, hält Mélenchon für einen Mythos: „Ich glaube nicht an die Buchhaltung der Toten. Erst, wenn wir die Zahlen zur Übersterblichkeit übers Jahr haben, können wir beurteilen, wie viele Menschen an der Epidemie gestorben sind.“

Das französische Zählsystem funktioniere besser, „weil es zentralistisch organisiert ist und alle Toten gezählt werden“.

Deutschland zeige „primitive Missachtung gegenüber Südeuropa“

Deutschland sei kein Vorbild, so Mélenchon, weil es „in Sachen Kinderbetreuung und öffentliche Einrichtungen weit hinterherhinkt“. In einer Situation, in der „unsere Zivilisation am Auto krankt“, könne sich eine Volkswirtschaft, die zu 20 Prozent auf dem Autoverkauf beruhe, kein Modell sein. Dies umso mehr, als sich Deutschland mit seinem „jämmerlichen europäischen Egoismus brüstet und eine primitive Missachtung gegenüber Südeuropa zeigt“.

Deutschland habe mit 13 Millionen Armen Anlass, „weniger arrogant zu sein“. Die „Obsession der deutschen Regierung in Sachen Währungsstabilität“ werde „uns am Ende alle umbringen, die deutschen Arbeitnehmer inklusive“.

Nordeuropa sei „unerträglich“, indem es kollektive Lösungen blockiere, die allen in Europa zugutekämen. Während in den dortigen Ländern „die wahren Gauner […] in den Regierungen“ säßen, fänden sich „die aufrichtigen Europäer“ im Süden.

Schuldenzähler „einfach auf null stellen“

Mélenchon fordert, die Staatsschulden, die die Europäische Zentralbank halte, einzufrieren und in zinslose, dauerhafte Schulden umzuwandeln: „Das ist nichts Neues, das gibt es bereits. Aber es würde allen Mitgliedstaaten einen enormen Handlungsspielraum geben.“

In einem ersten Schritt stelle man „den Zähler einfach auf null“. Anschließend bitte man die EZB, alle Schulden der Privatbanken aufzukaufen und sie ebenfalls einzufrieren. In den USA habe die Zentralbank dies auch getan und sogar die privaten Schulden aufgekauft. Die Alternative wäre, einer ganzen Generation junger Europäer sagen zu müssen, diese müsste „hundert Jahre lang Schulden abzahlen“.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

Obwohl sich die kommunistischen Regime Osteuropas aufgelöst haben, ist das Böse des Kommunismus nicht verschwunden. Der Kommunismus und seine verschiedenen Mutationen finden sich heute auf der ganzen Welt.

„Das Kommunistische Manifest“ beginnt mit den Worten: „Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.“ Die Verwendung des Begriffs „Gespenst“ war keine Laune von Karl Marx.

Es ist schade, dass viele grundsätzlich gutherzige Menschen unwissentlich zu Agenten oder Zielen der Manipulation des kommunistischen Gespenstes geworden sind – Lenin nannte diese Menschen „nützliche Idioten“.

Was ist dann das Wesen des Kommunismus? Was ist sein Ziel? Warum sieht er die Menschheit als seinen Feind? Wie können wir ihm entkommen?

Hier weitere Informationen und Leseproben.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]