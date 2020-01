Mit Vollgas zur Abhängigkeit – Neue Regierung will Österreich bis 2040 „klimaneutral“ machen

Die neue Regierungskoalition in Österreich will das Land bis 2040 klimaneutral machen. Dies verkündeten ÖVP und Grüne am Donnerstag bei der Vorstellung ihres Regierungsprogramms in Wien. Die Konservativen übernehmen zehn Ministerien, die Grünen vier.

Im Falle einer neuen Flüchtlingskrise vereinbarten beide Seiten einen „koalitionsfreien Raum“ – die ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz könnte sich also im Parlament die Unterstützung anderer Parteien suchen.

Das mehr als 300 Seiten lange Regierungsprogramm steht unter dem Titel „Aus Verantwortung für Österreich“. Zu den Schwerpunkten der kommenden Jahre werden unter anderem eine „spürbare Entlastung der arbeitenden Menschen“ unter anderem durch Steuersenkungen sowie die Bekämpfung des Klimawandels erklärt.

Grüne drängen auf „Klimaschutzgesetz“

Auf Drängen der Grünen soll es unter anderem ein Klimaschutzgesetz mit einem ganz konkreten Zeitplan zur Verminderung des CO2-Ausstoßes geben. Bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden – zehn Jahre eher als Deutschland und die EU. Bis 2030 soll der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen kommen.

Geplant sind zudem die Förderung des Bahnverkehrs und der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Alle neuen Gesetze sollen einem Klimacheck unterzogen werden – also einer Prüfung, wie ihre Auswirkungen aufs Klima sind.

Die ÖVP setzte sich unter anderem mit ihrer Forderung nach präventiver „Sicherungshaft“ für potenziell gefährliche Personen durch. Auch das von ihnen lange abgelehnte Kopftuchverbot an Schulen akzeptierten die Grünen schließlich.

Einer der Hauptstreitpunkte zwischen beiden Parteien, die Migrationspolitik, konnte nur durch die Vereinbarung eines „koalitionsfreien Raums“ aus dem Weg geräumt werden. Damit könnte die ÖVP ihre harte Haltung gegenüber angeblich Flüchtenden im Zweifelsfall mit den Stimmen anderer Parteien durchs Parlament bringen.(afp)

