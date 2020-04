Mitten im Corona-Epizentrum ein „kleines Wunder“: Norditalienisches Dorf ohne Infizierte

Die Ortschaft Ferrera Erbognone liegt in der Corona-Hochburg Lombardei, nur rund 50 Kilometer von Mailand entfernt. Trotzdem ist das Dorf in der Provinz Pavia bisher von der Virus-Welle verschont geblieben. Rund 1100 Einwohner zählt Ferrera Erbognone, das lediglich aus einigen, wenigen Straßen und aus einem Platz mit einer Kirche besteht.

Dass keine Fälle registriert wurden, freut die Einwohner. Sie teilen ihre Freude über ihre besondere Situation mit vielen Medien in Italien – als Zeichen für gute Nachrichten in schlimmen Zeiten.

„Wir sind stolz und glücklich“

„Wir sind stolz und glücklich über diese Situation“, sagte Ladeninhaberin Mery De Luca der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings hätten die Bewohner trotzdem auch Angst, weil so viele andere Menschen um sie herum an der COVID-19-Krankheit gestorben seien.

In Ferrera Erbognone leben viele Ältere, also Menschen mit hohem Risiko zu erkranken. „Wir waren vom ersten Tag an extrem vorsichtig“, erzählt De Luca. Atemschutz und Handschuhe würden bei ihr im Laden stets getragen.

Bürgermeister Giovanni Fassina hat sich gefragt, ob Vorsicht der einzige Grund sein kann. Ob viele im Dorf Antikörper hätten und immun seien – solche Spekulationen schossen hoch.

Fassina regte eine Studie mit den Einwohnern an, wie er der Zeitung „La Repubblica“ sagte. Er wollte die Untersuchung mit Wissenschaftlern des Instituts Fondazione Mondino in Pavia starten. Dort gaben die Verantwortlichen eine Mitteilung zu dem Vorhaben heraus. 1.000 Teilnehmer hätte die Studie benötigt, um wissenschaftlich und statistisch fundiert zu sein.

Corona-Studien abgelehnt

Wie der „Focus“ unter Berufung auf den Bürgermeister berichtet, wäre die Resonanz „überwältigend“ gewesen. Am ersten Tag hätten sich schon über 100 Teilnehmer gemeldet. Um die Studie durchführen zu können fehlte lediglich die Genehmigung der Regionalverwaltung.

Doch die Gesundheitsbehörden der Lombardei stoppten das Projekt zu dem „kleinen Wunder“, wie die „Repubblica“ berichtete. Die Einrichtung in Pavia sei nicht befugt, Corona-Studien zu machen, hieß es. Bei dem Bürgermeister der Gemeinde löste dies großes Unverständnis aus. (so/dpa)

