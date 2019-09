Moskau im Fokus der russischen Kommunal- und Regionalwahlen

In Russland werden am Sonntag Kommunal- und Regionalwahlen abgehalten (ab 07.00 Uhr MESZ). Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Moskau.

In der Hauptstadt finden seit Juli nahezu wöchentlich Demonstrationen gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten bei der Wahl zum Stadtparlament statt. Bei den Protesten wurden tausende Menschen festgenommen, fünf wurden mittlerweile zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Viele weitere warten noch auf ein Urteil.

Beobachter sehen den massiven Einsatz von Gewalt durch Sicherheitskräfte bei den teilweise verbotenen Kundgebungen für faire Wahlen als Zeichen zunehmender Nervosität bei Kremlchef Wladimir Putin, der seit 20 Jahren in wechselnden Positionen das Ruder in Russland in der Hand hält. (afp)