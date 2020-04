Niederlande beginnen am 11. Mai mit Öffnung von Grundschulen und Kitas

Die Niederlande wollen ab dem 11. Mai mit der Öffnung von Grundschulen und Kindergärten beginnen, die Mitte März wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden waren. Die Klassen der Grundschüler würden geteilt und die Kinder abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet, teilte Regierungschef Mark Rutte am Dienstag nach einer Kabinettssitzung mit.

Weiterführenden Schulen stellte Rutte eine Teilöffnung ab dem 2. Juni in Aussicht. Restaurants und Cafés sollen bis zum 19. Mai geschlossen bleiben. Massenveranstaltungen sind bis zum 1. September verboten. Damit bleibt auch die Fußballsaison bis mindestens Ende des Sommers ausgesetzt.

Rutte sprach von „schwierigen Kompromissen“. Es sei besser, noch vorsichtig zu sein. Die Niederlande praktizieren nach eigener Darstellung eine „intelligente Eindämmung“. Ausgangssperren wie in Italien, Spanien, Frankreich oder Belgien gibt es in den Niederlanden nicht.

Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle lag am Dienstag bei 34.134. 3916 Menschen starben in den Niederlanden bereits in Verbindung mit dem Coronavirus. (afp)