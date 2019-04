Notre-Dame brennt – erste emotionale Reaktionen von französischen Politikern

„Die Bilder von Notre-Dame de Paris in Flammen brechen das Herz…. Es ist das kulturelle und historische Erbe von uns allen, das vor uns brennt. Mut und Unterstützung für die Pariser Feuerwehr bei der Bewältigung dieses schrecklichen Brandes“, reagierte Außenministerin Marlène Schiappa auf Twitter. Quelle Le Monde

Für den Präsidenten der Nationalversammlung Richard Ferrand, der seine „große Traurigkeit“ zum Ausdruck brachte, ist es „das Herz und die Geschichte von Paris (die) vor unseren Augen brennen“. Die Parteiführung reagierte unisono. „Große Emotionen vor diesen Bildern des Feuers, das die Muttergottes verschlingt. Unterstützung für mobilisierte Feuerwehrleute. Die Gedanken an die Gläubigen und an alle, die nicht glauben, hängen an diesem Juwel unserer Geschichte“, twitterte Olivier Faure, der erste Sekretär der Sozialistischen Partei.

“ Unermessliches Unglück“.

LR-Chef Laurent Wauquiez sagte, dass er „desolat sei, dieses Symbol unserer christlichen Wurzeln, der Literatur von Victor Hugo, in Rauch aufgehen zu sehen“. Es ist ein ganzer Teil unserer Geschichte, unserer selbst, der heute Abend brennt. Der Führer der Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, sagte, er sei „fassungslos“ von einem „immensen Unglück“. “ (Emmanuel) Macron hält heute Abend besser die Klappe. Das Feuer in Notre-Dame de Paris stach allen in den Sinn. 24 Stunden politische Pause wären willkommen“, sagte er gleichzeitig mit der Ankündigung des Elysée die Entscheidung des Präsidenten der Republik, seine Rede zu verschieben und dorthin zu gehen.

Die Präsidentin der Versammlung, Marine Le Pen, brachte ihre „Unterstützung“ für die „tapferen Feuerwehrleute zum Ausdruck, die kämpfen, um das Feuer zu löschen, das dieses Wunder unseres Erbes und unserer Kultur zerstört“. EELV-Nationalsekretär David Cormand bemerkte „schreckliche Bilder“ und hoffte, dass „es keine Opfer geben wird und dass das, was gerettet werden kann, gerettet wird“ und teilte seine „Gedanken zu Feuer und Rettung“ mit.

Für Benjamin Griveaux, den Kandidaten für die Nominierung En Marche als Bürgermeister von Paris, „sind die Bilder dieses Juwels unserer brennenden Zivilisation unerträglich“. „Vollständige Unterstützung für die Pariser Feuerwehr und die Mitglieder des Polizeipräsidiums“, sagte er. (rls)