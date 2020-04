Österreich: Sebastian Kurz profitiert als Corona-Krisenmanager – ÖVP bei 41 Prozent

Die jüngste Research-Affairs-Umfrage für oe24 sieht Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und die schwarz-grüne Koalition im Höhenflug. 81 Prozent sind mit ihrer Politik in der Corona-Krise zufrieden. Die FPÖ sackt weiter ab, das Strache-Projekt stagniert.

Seit knapp einer Woche ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Österreich rückläufig. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist auf weniger als ein Drittel des bisherigen Höchstwerts vom 26. März gesunken. Gleichzeitig hält sich die Zahl der täglichen Heilungen deutlich über jener der Neuinfizierten. Die positive Entwicklung an Österreichs Corona-Front nützt der amtierenden Bundesregierungen unter Bundeskanzler Sebastian Kurz.

In der jüngsten Umfrage von Research Affairs für „oe24“ unter 1.000 Befragten zwischen 2. und 7. April steigert sich die ÖVP von Kanzler Kurz um einen weiteren Prozentpunkt auf 41 Prozent. Das stellt den bisher höchsten Wert der Partei unter seiner Obmannschaft dar und ihren höchsten insgesamt seit den 42,3 Prozent bei den vorgezogenen Nationalratswahlen des Jahres 2002.

Bürger in Österreich billigen Regierungsarbeit in der Corona-Krise

Ihr Koalitionspartner, die Grünen, können ebenfalls von der Corona-Situation profitieren und kommen auf 19 Prozent (plus 1). Ihnen gereicht, wie auch schon von anderen Umfrageinstituten festgestellt wurde, zum Vorteil, dass ihr Gesundheitsminister Rudolf Anschober in den Augen der Österreicher als Krisenmanager eine gute Figur macht. Insgesamt liegen die Regierungsparteien bei zusammen 60 Prozent – ein plus von insgesamt neun Prozent gegenüber der Nationalratswahl im September des Vorjahres.

Keine der Oppositionsparteien kann derzeit Gewinne verbuchen. Die SPÖ stagniert bei 18 Prozent, die FPÖ verliert einen weiteren Punkt und kommt nur noch auf zehn Prozent – ihr schlechtester Wert seit 2002. Die letzte Nationalratswahl, bei der die Freiheitlichen einstellig geblieben sind, war 1986 mit 9,7 Prozent – nur wenige Wochen nach der Übernahme des Parteivorsitzes durch Jörg Haider, der allerdings von einem Vergleichsergebnis von 4,9 Prozent aus dem Jahr 1983 ausgehen konnte.

Die liberalen Neos verlieren ebenfalls einen Prozentpunkt auf sieben. Die Corona-Krise trifft auch das neue politische Projekt von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache zur Unzeit. Zwar dürfte die Ibiza-Affäre, die ihn im Vorjahr sein Amt und den FPÖ-Vorsitz gekostet hatte, im Zeichen der Pandemie weiter in Vergessenheit geraten sein. Seine bislang nur in Wien und Teilen des Burgenlandes präsente Plattform DAÖ stagniert derzeit jedoch bei drei Prozent und würde nicht in den Nationalrat kommen.

Droht Sebastian Kurz ein „Churchill-Effekt“?

In der Kanzlerfrage würde Sebastian Kurz auf 50 Prozent kommen, den höchsten Wert eines amtierenden Bundeskanzlers seit Bruno Kreisky (1970-83). Insgesamt sehen derzeit 73 Prozent Kanzler Kurz positiv, 76 Prozent beurteilen die schwarz-grüne Regierungskoalition positiv. Sogar 81 Prozent sind mit dem Krisenmanagement des Kabinetts in Sachen Corona zufrieden.

Dass Kurz sich damit jetzt schon eine lange Kanzlerschaft für die Zeit nach der Krise gesichert haben könnte, sei jedoch keine ausgemachte Sache, meint Publizist Peter Sichrovsky auf seinem Blog „Schlaglichter“. Er mahnt, Dankbarkeit sei keine politische Kategorie, und hält einen „Churchill-Effekt“ für denkbar.

Der englische Kriegspremier hatte noch am 8. Mai 1945 den Sieg der Freiheit verkündet – und verlor drei Monate später die Unterhauswahl gegen den eher farblosen Labour-Politiker Clement Attlee.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Auf der Welt sind derzeit die Kriterien von Gut und Böse umgedreht. Das Schlechte wird als gut hingestellt, Gangsterlogik als „soziale Gerechtigkeit“ getarnt und wissenschaftlich begründet. Nicht nur die KP China verwendet Propaganda und Manipulationen aller Arten, um die Gedanken der Menschen in der Corona-Krise und im Umgang mit SARS-CoV-19 zu kontrollieren.

So wie ein Verbrecher versucht, alle Beweise für sein Fehlverhalten zu vernichten, werden alle erdenklichen Tricks angewendet. Das Ausmaß des Betrugs an der Menschheit ist kaum zu fassen.

Im Kapitel zwei des Buches ""Wie der Teufel die Welt beherrscht"" geht es um die 36 Strategeme (Strategien, Taktiken), die das Böse benutzt, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehört, die Gedanken der Menschen zu verderben sowie die traditionelle Kultur zu untergraben. Es geht darum, den Zusammenbruch der Gesellschaft zu bewirken, soziale Umbrüche und Aufstände erzeugen. Zwei weitere große Taktiken sind Teilen + Herrschen sowie Tarnen + Täuschen. Entsprechend ihren Eigenschaften und Motivationen werden die Menschen verführt.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]