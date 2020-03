Österreich verschärft Maßnahmen: Versammlungsfreiheit aufgehoben – „Ausgangsbeschränkungen“ im ganzen Land

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus hat die österreichische Regierung weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht. Unter anderem werde die Versammlungsfreiheit vorübergehend aufgehoben, teilte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag in einer Sondersitzung des Nationalrats mit. In diesem Zusammenhang werden auch Spiel- und Sportplätze geschlossen.

Bereits zuvor war angekündigt worden, dass ab Montag alle Geschäfte außerhalb der Grundversorgung in der Alpenrepublik geschlossen sind.

Ab Dienstag bleiben auch Restaurants vollständig zu. Die Lebensmittelversorgung sei aber weiterhin gewährleistet, so Kurz. Auch Drogerien und Apotheken sollen geöffnet bleiben.

Österreich auf „Notbetrieb“

Die Nachrichtenagentur APA schreibt: für das ganze Land wurden „Ausgangsbeschränkungen“ angeordnet. Bundeskanzler Sebastian Kurz wurde von der Agentur am Sonntag mit den Worten zitiert, es gebe fürs erste nur drei Gründe, das Haus zu verlassen: nicht aufschiebbare Arbeit im Beruf, dringende Besorgungen wie Einkauf von Lebensmitteln sowie die Notwendigkeit, anderen Menschen zu helfen.

In einem weiteren Beschluss wurden auch die Einreisebestimmungen verschärft. Menschen aus Großbritannien, den Niederlanden, der Ukraine und Russland dürfen demnach nicht mehr nach Österreich einreisen.

Auf Twitter verteidigte Kurz die Maßnahmen. „Wir sind uns bewusst, dass dies massive Einschränkungen sind. Diese sind aber notwendig, um die Gesundheit der österreichischen Bevölkerung zu verteidigen, Covid-19 auszuhungern und damit besonders die ältere Generation in unserem Land zu schützen“, schrieb er. Österreich müsse auf „Notbetrieb“ heruntergefahren werden. (dts)

