Österreichs Grüne sollen vier Ministerien erhalten, darunter ein „Klimaschutz-Superministerium"

Bei den Koalitionsverhandlungen in Österreich sieht es so aus als, ob die ÖVP in der möglichen Koalition mit den Grünen eine politische Kehrtwende um 180 Grad vollziehen könnte.