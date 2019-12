Europa Pariser Gericht verurteilt erste Polizisten wegen Gewalt gegen „Gelbwesten“

Gut ein Jahr nach Beginn der "Gelbwesten"-Proteste in Frankreich muss sich vor einem Pariser Gericht erstmals ein Polizist wegen Gewaltanwendung verantworten. Dem 44-Jährigen wird vorgeworfen, bei der Kundgebung am 1. Mai einen Pflasterstein in Richtung von Demonstranten in gelben Warnwesten geworfen zu haben. Ihm drohen drei Jahre Haft und eine Geldstrafe von 45.000 Euro.