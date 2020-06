Polen beschlagnahmt Drogen im Rekordwert von 670 Millionen Euro

Im Kampf gegen den Drogenhandel haben die polnischen Behörden Kokain im Rekordwert von 670 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Schmuggelware sei von Ecuador über Deutschland nach Polen geliefert worden, teilte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Dienstag in Prag mit. Es handele sich um einen Rekordfund in Polen. Das Kokain war in Barren von gefrorenem Ananas-Fruchtfleisch versteckt.

Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes wurden die Drogen den Ermittlungen zufolge Ende vergangenen Jahres von Ecuador in den Hamburger Hafen geschifft. Von dort ging es über die Straße weiter nach Gdingen (Gdynia) in Nordpolen. Es wurden drei Verdächtige im Alter von 64 bis 71 Jahren festgenommen, die in der Nähe der Hafenstadt leben.

Das Kokain war nach Angaben von Morawiecki offenbar auch für den niederländischen und den skandinavischen Markt bestimmt. (afp)