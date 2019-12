Premier Boris Johnson bittet Queen um Regierungsbildung

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich von Königin Elizabeth II. formell die Erlaubnis zur Bildung einer neuen Regierung eingeholt. Er sprach darüber mit der 93 Jahre alten Queen am Vormittag im Buckingham-Palast in London. Das vertrauliche Gespräch dauerte mehr als eine halbe Stunde.

Zahlreiche Touristen hatten die Ankunft und Abfahrt Johnsons beobachtet.

Johnsons Konservative haben die Wahl in Großbritannien klar gewonnen. Das in Großbritannien geltende Mehrheitswahlrecht sorgt in der Regel für klare Mehrheiten. Allerdings benachteiligt es auch die kleineren Parteien und bildet das Gesamtstimmenverhältnis nicht ab.

Wahlergebnisse

So liegt der Zugewinn der konservativen Tories von Premierminister Boris Johnson nach Auszählung fast aller Wahlkreise bei satten 47 Mandaten im Unterhaus, prozentual beträgt das Plus im Vergleich zu den Wahlen von 2017 aber nur 1,2 Prozentpunkte (Gesamtergebnis: 43,6 Prozent).

Die absolute Mehrheit von 326 Mandaten im britischen Unterhaus überschreiten die Tories mit voraussichtlich 364 Mandaten nun deutlich. Die oppositionelle Labour-Partei kommt demnach auf 203 Sitze, was einem Verlust von 59 Mandaten entspricht. Prozentual beträgt der Stimmenanteil der Partei von Jeremy Corbyn 32,2 Prozent (minus 7,8 Prozentpunkte).

Die Scottish National Party (SNP) der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon erhält 48 Sitze, das entspricht einem Zugewinn von 13 Mandaten. Prozentual liegt der Anteil nur bei 3,9 Prozent (plus 0,8 Prozentpunkte). Die ebenfalls proeuropäischen Liberaldemokraten verlieren einen Sitz und kommen auf elf Mandate im britischen Unterhaus, prozentual beträgt ihr Stimmenanteil 11,5 Prozent (plus 4,2 Prozentpunkte). (dpa/afp)