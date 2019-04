Rechtsruck bei Parlamentswahl in Finnland erwartet

In Finnland wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Umfragen zufolge könnte die einwanderungskritische Partei Die Finnen auf rund 16 Prozent kommen und damit zweitstärkste Kraft werden.

Im Wahlkampf hatte sich die Partei des konservativen Politikers Jussi Halla-aho auf ein von Einwanderern ausgehendes Sicherheitsrisiko konzentriert. Die Finnen-Partei war bei der Wahl 2011 überraschend drittstärkste Kraft geworden.

Nach einem weiteren Erfolg bei der Wahl 2015 schloss sich die Partei einer Mitte-rechts-Regierung an und sah sich dann in der Regierungsverantwortung zu politischen Zugeständnissen gezwungen – die Umfragewerte gingen in den Keller.

Die Partei zersplitterte, die äußersten Hardliner traten 2017 aus der Regierung aus. (afp)