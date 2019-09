Politik » Europa Trotz Widerstand Rumäniens: Kövesi soll Leiterin der Europäischen Staatsanwaltschaft werden

Die EU-Staaten haben sich mehrheitlich für die Rumänin Laura Codruta Kövesi als Leiterin der künftigen Europäischen Staatsanwaltschaft ausgesprochen. Bei einer informellen Abstimmung beim Treffen der EU-Botschafter in Brüssel unterstützten laut laut Diplomaten am Donnerstag 17 der 22 an der neuen Behörde beteiligten Staaten für die ehemalige Chefin der rumänischen Korruptionsbekämpfungsbehörde.