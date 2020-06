Schloss Versailles wieder geöffnet

Mit Schloss Versailles hat eine der beliebtesten Touristenattraktionen Frankreichs wieder geöffnet: Das Schloss der "Sonnenkönige" empfing am Samstag erstmals seit fast drei Monaten wieder Besucher. Allerdings gelten wegen der Corona-Pandemie strenge Auflagen.

Die Zahl der Besucher in Schloss Versailles ist derzeit pro Tag auf 4500 beschränkt – normalerweise werden sechs Mal so viele Gäste gezählt. In den Räumen gilt eine Maskenpflicht. Die Besucher müssen zudem markierten Wegen folgen, um Ansammlungen zu vermeiden.

Vorerst müsse Schloss Versailles ohne große Besuchergruppen aus den USA und Asien auskommen, sagte die Vorsitzende der Schlossverwaltung, Catherine Pégard. Auch EU-Bürger müssen sich gedulden: Die Mitgliedstaaten wollen die Reisebeschränkungen erst im Laufe des Monats aufheben.

Auch andere französische Schlösser hatten zuvor wieder geöffnet, etwa die berühmten Paläste Chambord und Chenonceau an der Loire. Weitere französische Sehenswürdigkeiten sollen bis Juli folgen.

Das Louvre-Museum mit der Mona Lisa öffnet am 6. Juli seine Pforten. Für den Eiffelturm steht noch kein Termin fest. (afp)