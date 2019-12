Sieg von Johnson: Britische Unternehmer sind erleichtert, Verstaatlichungen durch Labour sind vom Tisch

Die britischen Unternehmer sind erleichtert, das Pfund macht an der Börse einen Freudensprung. Nach dem klaren Sieg von Boris Johnson sprang das Pfund zum Dollar an der Börse um bis zu 2,7 Prozent. Gegenüber dem Zufluchtsort des Schweizer Franken betrug das Plus zeitweilig 3,4 Pfund. Auch zum Euro kletterte die britische Währung auf mehr als 1,20 Euro je Pfund. Seit dem Frühjahr 2018 sind das neue Höchstwerte. Obwohl wenn die Kurse in der Nacht etwas nachließen - das Signal ist eindrucksvoll.

Denn der Sieg von Boris Johnson beendet die Unsicherheit, die die Wirtschaft niederdrückte. Die Investoren sind von ihm angetan - es droht keine sozialistische Labour-Politik. Labour verfolgt sozialistische Ziele, die Partei wollte Eisenbahnbetreiber, Energie- und Wasserversorgern verstaatlichen. Hinzu kamen drohende Steuererhöhungen bei der Unternehmenssteuer. Wirtschaftsvertreter sind nun erleichtert, dass dieses Szenario mit Jeremy Corbyn vorerst nicht eintritt.

Analysten begründeten die Feierstimmung an der britischen Börse damit, dass nun die jahrelange Unsicherheit der Unternehmen signifikant zurückgehe.