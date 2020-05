Spanienurlaub gerettet – Spanien hebt zum 1. Juli Quarantäne-Vorschrift für ausländische Touristen auf

Ab 1. Juli werden die Quarantäne-Vorschriften für in Spanien Einreisende aufgehoben.

Spanien will die derzeit noch geltende Quarantäne-Vorschrift für ausländische Touristen zum 1. Juli abschaffen. Dies teilte die Regierung am Montag in Madrid mit. Wegen des Coronavirus gilt derzeit für alle nach Spanien Einreisenden – Ausländer und Spanier – die Vorschrift, dass sie 14 Tage in Quarantäne müssen.

„Die Regierung wird die Quarantäne für ausländische Touristen am 1. Juli aufheben“, erklärte die Regierung. Bereits am Samstag hatte Ministerpräsident Pedro Sánchez verkündet, dass ab Juli wieder Touristen ins Land kommen dürften – unklar war da noch, unter welchen Bedingungen. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftssektor in Spanien und hat unter den Mitte März verhängten Corona-Auflagen stark gelitten.

Mehrere EU-Urlaubsländer haben bereits angekündigt, ihre Grenzen im Sommer wieder für Touristen zu öffnen. Die Bundesregierung will Mitte Juni ihre weltweite Reisewarnung aufheben und durch detaillierte Hinweise zu einzelnen Ländern ersetzen. (afp/al)