Spionage für Chinas Kommunisten: Schwere Vorwürfe gegen Ex-EU-Diplomat Gerhard S. (Teil 1)

Am 15. Januar berichtete der „Spiegel“ von einem Ermittlungsverfahren der Generalbundesanwaltschaft gegen einen ehemaligen Diplomaten im Europäischen Auswärtigen Dienst und einst auch Mitarbeiter der EU-Kommission. Berichtet wurde von Razzien in Berlin und Brüssel, in Baden-Württemberg und Bayern, in neun Wohnungen oder Büros des Ex-Diplomaten. Es soll um Spionage für das kommunistische Regime Chinas gehen. Die Person beendete ihre EU-Karriere 2017 und stieg bei einer Lobbyfirma ein, so das Magazin. Die Ermittler fanden heraus, dass er im selben Jahr seinem chinesischen Führungsoffizier Informationen zuspielte und weitere Personen für die Spionage für Peking anwarb, wie wir berichteten.

Es gebe im Internet ein Video, in dem Gerhard S. die guten Beziehungen zwischen Europa und China preise und den zu dieser Zeit bevorstehenden Besuch von Xi Jinping in Brüssel einen „Meilenstein“ nannte, schreibt der „Spiegel“ in einem Bezahl-Artikel: „Das Filmchen aus dem Jahr 2014 ist keine anderthalb Minuten lang. S. trägt auf den Bildern eine Fliege und sitzt auf einem schwarzen Ledersofa.“

Laut „FAZ“ begann auch der Europäische Auswärtige Dienst am 30. Januar eine interne Untersuchung wegen „möglichen Fehlverhaltens“, wie eine Sprecherin am nächsten Tag in Brüssel mitgeteilt habe. Dabei listete sie die früheren Positionen des Verdächtigen derart detailreich auf, dass sie ihn damit identifizierte. „Es handelt sich demnach um Gerhard Sabathil …“, so die Zeitung.



Ein EU-Diplomat auf Abwegen?

Bis vor Kurzem noch führte Professor Dr. Gerhard S. die Geschäftsführung der Lobbyfirma „EUTOP“ in Brüssel (seit 10/2019) und Berlin (seit 9/2017). Laut Profil bei „E’UTOP“, die ihren Stammsitz in München hat, war Sabathil, der die deutsche und ungarische Staatsbürgerschaft hat, über 30 Jahre bei der EU tätig und war auch Gastprofessor, unter anderem an der Sichuan Universität in Chengdu, China. Zu finden ist sein Konterfei im Firmenprofil jedoch nur noch im Webarchiv. Offensichtlich hatte die Firma dieses im Zuge der Anschuldigungen von ihrer offiziellen Webseite verbannt.

In einem weiteren Artikel geht der „Spiegel“ darauf ein, dass die Lobbyfirma „EUTOP“ ihren unter Spionageverdacht stehenden Berlin-Geschäftsführer Gerhard S. in einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung Ende Januar von seinen Posten abberufen hat. Wiederholt wurden dabei die Anschuldigungen, dass Gerhard S. von 2017 bis 2019 „geschäftliche und private Informationen an einen Kontakt in Chinas Ministerium für Staatssicherheit weitergegeben“ habe. Der Anwalt des Beschuldigten wies die Vorwürfe zurück.

Auch auf den EU-Webseiten gab es ebenfalls eine Löschung, nur noch ein verwaister Link und der Google-Schnipsel „Prof Dr Gerhard Sabathil is the Ambassador of the European Union to the Republic of Korea since September 2015. Between 2012 and 2015, he was the …“ waren zu finden. Die Informationen wurden jedoch archiviert.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]