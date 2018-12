Suche nach Urheber der Drohnen-Störaktionen am Flughafen Gatwick geht weiter

Die vorweihnachtlichen Drohnen-Störaktionen auf dem Londoner Flughafen Gatwick geben weiter Rätsel auf: Ein Ehepaar, das die Ermittler als mutmaßliche Urheber der stundenlangen Drohnenflüge festgenommen hatten, kam am Sonntag wieder auf freien Fuß. Die Suche nach den Tätern ging weiter. Als wichtige Spur galt eine am Samstag entdeckte beschädigte Drohne. Zur Erleichterung der Passagiere normalisierte sich die Lage an Großbritanniens zweitgrößtem Flughafen seit Samstag wieder.

Der am Freitagabend festgenommene 47-jährige Mann und die 54-jährige Frau aus der benachbarten Stadt Crawley seien ohne Anklage freigelassen worden, teilte die Polizei von Sussex mit. Sie hätten voll mit den Ermittlern kooperiert und seien nicht länger verdächtig.

Britischen Medienberichten zufolge handelte es sich bei dem Mann um einen ehemaligen Soldaten, der inzwischen als Glaser arbeitet. Er soll demnach ein begeisterter Flugzeug-Modellbauer sein. Sein Arbeitgeber versicherte, dass der 47-Jährige während des anhaltenden Drohnenalarms gearbeitet hatte.

Wegen der Drohnen-Flüge über dem Gelände von Gatwick musste der Flugbetrieb seit Mittwochabend für fast 36 Stunden unterbrochen werden. Rund tausend Flüge wurden umgeleitet oder fielen aus, etwa 140.000 Fluggäste waren betroffen. Viele von ihnen strandeten in Gatwick und mussten dort übernachten. Nach einer erneuten Drohnen-Sichtung am Freitagabend wurden die Flüge noch einmal für kürzere Zeit ausgesetzt.

Insgesamt wurden rund 50 Mal Drohnen über dem Flughafen gesichtet. Die Polizei holte auf der Suche nach dem oder den Verantwortlichen schließlich das Militär zur Hilfe. Dieses stellte Spitzentechnologie zur Verfügung, um den Fluggeräten auf die Spur zu kommen.

Am Samstagmorgen wurde in Horley in der Nähe des Flughafens eine beschädigte Drohne gefunden. Dies sei „eine wichtige Spur“, sagte Jason Tingley von der Polizei in Sussex dem Sender BBC.

Gatwick-Chef Stewart Wingate sprach nach den Vorfällen von einer „präzise geplanten Aktivität, die darauf abzielte, den Flughafen lahmzulegen und für maximale Behinderungen vor Weihnachten zu sorgen“. Der Airport setzte eine Belohnung von 50.000 Pfund (über 55.000 Euro) für jede Information aus, die zur Ergreifung der Täter führt.

Von einem terroristischen Hintergrund gingen Winggate und die Behörden nicht aus. Dass ein anderer Staat hinter den Drohnenflügen stehen könnte, schlossen die Behörden ebenfalls weitgehend aus. Die Medien vermuteten hinter der Tat eher radikale Umweltaktivisten oder einen verärgerten Flughafen-Mitarbeiter.

Zur Erleichterung vieler Passagiere konnte Gatwick am Samstag seinen Betrieb wieder aufnehmen. Wegen des Durcheinanders der vergangenen Tage kam es jedoch erneut zu Verspätungen und vereinzelten Streichungen.

Verkehrsminister Chris Grayling sprach bei der BBC von einem „beispiellosen Vorgang“. Die Hintergründe müssten schnell aufgeklärt werden, um „Lehren daraus zu ziehen“. Verkehrsstaatssekretärin Elizabeth Sugg kündigte „neue Maßnahmen“ gegen den missbräuchlichen Einsatz von Drohnen an. Mit den Herstellern gebe es Gespräche über mögliches Geo-Tracking, um Drohnenflüge in Verbotszonen zu verhindern, sagte sie der Zeitung „The Telegraph“.

Kritiker werfen der Regierung vor, die Drohnen-Bedrohung nicht ernst genug genommen zu haben. Die Zeitung „The Times“ berichtete am Samstag, Grayling habe wegen der Brexit-Vorbereitungen eine für dieses Jahr vorgesehene Gesetzgebung zum besseren Schutz von Flughäfen vor Drohnen auf die lange Bank geschoben.

Laut „Mail on Sunday“ hätte „das Chaos schon nach wenigen Stunden“ beendet werden können, wäre das Hilfsangebot des Militärs nicht zunächst ausgeschlagen worden. Die oppositionelle Labour-Partei forderte eine unabhängige Untersuchung.

Bereits jetzt ist es in Großbritannien verboten, Drohnen in der Nähe von Flugzeugen und Flughäfen aufsteigen zu lassen, außerdem dürfen sie nicht höher als 122 Meter fliegen. Bei Verstößen drohen bis zu fünf Jahre Haft. Der Flughafen London-Gatwick südlich der britischen Hauptstadt fertigt jährlich 45 Millionen Passagiere ab.

