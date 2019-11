Tausende demonstrieren in Barcelona gegen spanischen König – Motto: „Kein König – keine Angst“

Tausende katalanische Unabhängigkeitsbefürworter haben gegen einen Besuch des spanischen Königs Felipe VI. in Barcelona demonstriert. Die Teilnehmer protestierten am Montag gegen eine Preisverleihung des Königs in einem Kongresszentrum, das von einem großen Polizeiaufgebot gesichert wurde. Demonstranten zeigten Plakate mit Aufschriften wie „Tod dem Bourbonen“, „Barcelona wird der Albtraum von Felipe VI.“ oder „Kein König, keine Angst“.

Es war der erste Besuch des Königs in Katalonien seit der Verurteilung von neun Anführern der Unabhängigkeitsbewegung zu hohen Haftstrafen durch das Oberste Gericht Mitte Oktober. Das Urteil führte zu mitunter gewaltsamen Protesten und Großkundgebungen in der nordostspanischen Region.

Unabhängigkeitsbefürworter werfen Felipe VI. dessen Haltung vor, nachdem am 1. Oktober 2017 gegen den Willen Madrids ein Referendum abgehalten und für kurze Zeit sogar die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen worden war. Der König drängte seinerzeit darauf, die „Verfassungsordnung sicherzustellen“.(afp)