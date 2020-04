Tschechiens Masken-Initiative: „Ich schütze dich, du schützt mich“ – Herr Zhous dubiose Geschäfte

In dem aktuellen Video „Ich schütze dich, du schützt mich“ aus Tschechien zur landesweiten Maskenpflicht ist davon die Rede, dass Tausende von Menschen begonnen haben, Gesichtsmasken zu nähen, in Firmen, in Altenheimen, in Theatern. Leitende Wissenschaftler kommen zu Wort und auch der tschechische Gesundheitsminister Adam Vojtech, der „allen Ministerkollegen und Regierungen“ das Tragen von Masken empfiehlt und dies für die Bevölkerung umzusetzen.

Heute sehen wir, dass dies eine der wichtigsten Entscheidungen war, die wir getroffen haben. Wenn es hier geholfen hat, kann es überall helfen.“ (Adam Vojtech, Gesundheitsminister, Tschechien)



Erst kürzlich wurden von der niederländischen Regierung 600.000 in China gekaufte Gesichtsmasken von der Verteilung bei den Gesundheitsdienstleistern zurückgerufen, weil sie die grundlegenden Sicherheitsstandards nicht erfüllten. Ähnlich gravierende Erfahrungen machte man mit den „SARS-CoV-2“-Tests aus China. Spanien, Italien, Tschechien und die Türkei hatten diese bestellt und kurz darauf als unbrauchbar bezeichnet. In seiner Propaganda stellte das Regime einen Teil der Tests der eigenen Bevölkerung gegenüber gar als „Spende“ dar, obwohl sie diese verkauft hatten.

Auch in Tschechien machte man Erfahrungen mit chinesischen Gesichtsmasken. Der Fall wurde durch eine Polizeirazzia vor zwei Wochen bekannt und brachte internationale Unstimmigkeiten mit sich.

Razzia gegen kriminelle Gruppe

Am 16. März führte die tschechische Polizei eine Razzia in einem Lagerhaus eines Privatunternehmens in der Stadt Lovosice, im Nordwesten des Landes, durch. Dabei stellten die Beamten 680.000 Atemschutzmasken und 28.000 Beatmungsgeräte sicher und beschlagnahmten diese. Etwa 100.000 der Gesichtsmasken waren als Hilfsgüter des Chinesischen Roten Kreuzes für Italien deklariert.

Die tschechischen Behörden teilten nach Angaben der italienischen Botschaft mit, dass die in dem Lagerhaus gefundenen Medizinartikel gestohlen worden waren, berichtete „Hospodářské noviny“. Tschechiens Außenminister Tomáš Petříček sagte gegenüber der tschechischen Online-Zeitung „Aktuálně“, dass die Polizeirazzia gegen eine organisierte Gruppe gerichtet war.

Masken aus China

Ursprünglich wurden die medizinischen Artikel von dem tschechisch-chinesischen Geschäftsmann Zhou Lingjian importiert. Wie „Aktuálně“ am 26. März berichtete, erklärte Herr Yu, ein Mitarbeiter von Herr Zhou, dass die Masken ursprünglich per Direktflug von China nach Italien geschickt werden sollten. Der Flug soll aber gestrichen worden sein, worauf man die Ware mit dem Auto von Prag nach Italien bringen wollte. Wegen der Grenzschließung soll der Plan dann verworfen worden sein.

Diese Aussage trifft jedoch auf Skepsis, da der Lkw- und Lieferverkehr über die tschechische Grenze weiterhin möglich war. Zudem wurden etwa zur gleichen Zeit Masken und Atemgeräte aus China direkt per Luftweg nach Italien geliefert, wie „n-tv“ am 13. März berichtete.

Herr Zhou verkaufte einen Teil der Masken zum üblichen Preis an einen tschechischen Wiederverkäufer, wie es hieß. Denn Herr Zhou wollte nicht direkt mit der tschechischen Regierung verhandeln. Der Wiederverkäufer wand sich an die Regierung und versuchte die Lieferung zum doppelten Preis zu verkaufen.

Die Verbindungen des Herrn Zhou

Herr Zhou ist aber nicht nur im aktuellen Maskengeschäft tätig. Er betreibt auch das einflussreiche Medienunternehmen „Prague Chinese Times“, das zweisprachig – tschechisch und chinesisch – veröffentlicht. Zhou gilt als prominente Figur, wenn es um die Einflussnahme des chinesischen Regimes in Tschechien geht, erläutert „Aktuálně“.

Zudem leitet Herr Zhou den größten überseeischen chinesischen Verband des Landes, die „Czech Qingtian Hometown Association“. Dieser wiederum ist Mitglied der „Czech Association for the Promotion of the Peaceful Unification of China“ (Tschechische Vereinigung zur Förderung der friedlichen Vereinigung Chinas), einer Gruppe, die als Frontorganisation der Kommunistischen Partei Chinas fungiert, dem „United Front Work Department“. Diese ist für Operationen des Regimes im Ausland zuständig.

Masken-Geschäfte in Tschechien

Im Februar bereits war Herr Zhous lokaler chinesischer Verband mit einer Sammelaktion unterwegs, um medizinische Hilfsgüter für China zu besorgen. Zhou sammelte dabei 780.000 Operationsmasken und mehr als 30.000 Einweg-Operationsmäntel und N95-Atemschutzmasken. Die medizinischen Artikel sollten dann über die chinesische Logistikfirma Cainiao, eine Tochtergesellschaft des E-Commerce-Giganten Alibaba, nach China geschickt werden. Dies berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenwebseite „China Internet Information Center“ am 17. Februar.

Wenige Wochen nach der Sammelaktion von Herr Zhou startete Tschechien, ein Land, dass vom Gesundheitsstandard nicht so üppig aufgestellt ist wie Deutschland, eine nationale Aktion zur Herstellung und Verteilung selbstgemachter Masken, da die Regierung das Tragen von Gesichtsmasken zur Pflicht für alle Bürger erhob, um die Verbreitung der Seuche einzudämmen, berichtet „The Guardian“.



Filip Jirouš, Forscher bei dem in Tschechien ansässigen China-fokussierten Think-Tank „Sinopsis“, geht davon aus, dass die auch in dem Lagerhaus Teile der Masken-Sammlungen von Herrn Zhou gelandet waren, wo die Polizei sie beschlagnahmte.

1/ Last week, the Czech Republic made international headlines for stopping a shipment of medical supplies that included boxes labelled as Chinese humanitarian aid to Italy. Together with @Aktualnecz, we have looked into the involved parties.https://t.co/B0Qs6vlZZI — Filip Jirouš (@JirousFilip) March 26, 2020

Chinas Heils-Propaganda

Diese für das Pekinger Regime unangenehmen Enthüllungen kamen gerade jetzt ans Licht, wo die Kommunistische Partei Chinas große Anstrengungen unternimmt, sich der Welt als humanitärer Führer in der von ihr selbst verursachten Pandemie zu präsentieren.

Dafür wurde eine Propaganda-Kampagne ersonnen, die hauptsächlich dazu dienen soll, von den schwerwiegenden Fehlern beim Ausbruch des KPCh-Virus in Wuhan abzulenken [Anmerkung der Red.: Die Epoch Times bezeichnet das neuartige Coronavirus, das die Krankheit COVID-19 verursacht, auch als KPCh-Virus, weil die Vertuschung und das Missmanagement der Kommunistischen Partei Chinas es dem Virus ermöglichten, sich in ganz China auszubreiten und eine globale Pandemie zu verursachen. Mehr dazu: Leitartikel: Dem Virus den richtigen Namen geben].

Teil dieser Kampagne ist auch die Entsendung von medizinischen Experten durch das Regime sowie medizinische Lieferungen in die von der Wuhan-Lungenseuche schwer betroffenen Länder, zum Beispiel in Europa.

Mittlerweile gerieten China und Tschechien wegen der beschlagnahmten Masken für Italien in der vergangenen Woche in einen diplomatischen Streit. Auch in Italiens Medien war die Aufregung groß. Tschechien schickte deshalb als „Entschädigung“ 110.000 Masken nach Italien.

