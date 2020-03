Tschechiens Premier Babiš zur EU: „Vergesst den Green Deal, bekämpft die Folgen des Coronavirus“

Ist der Green Deal, das große Prestigeprojekt von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, infolge des Coronavirus schon am Ende, bevor es begonnen hat?

Was möglicherweise schon mehrere Politiker in den Führungsetagen der Mitgliedstaaten in Anbetracht jüngster wirtschaftlicher Erschütterungen gedacht hatten, sprach, wie der „EU Observer“ berichtet, Tschechiens Premierminister Andrej Babiš Anfang der Woche als Erster offen aus: „Europa sollte den Green Deal ad acta legen und sich stattdessen auf das Coronavirus fokussieren.“

Eigentlich sollte nach dem Willen der Kommission das jüngst vorgestellte Maßnahmenpaket gerade sicherstellen, dass keine sonstige Herausforderung, und sei sie noch so dringlich, den „Klimaschutz“ und das Ziel, die EU bis 2050 „klimaneutral“ zu gestalten, aufs Abstellgleis schieben könnte. Immerhin wären, so erklärte erst am Donnerstag (19.3.) ein Sprecher der Kommission gegenüber dem Blatt, „die Kosten eines Nichthandelns höher als die des Handelns – in rein ökonomischer Hinsicht, aber auch mit Blick auf unsere Gesundheit und unseren Planeten“.

Babiš fordert Realismus, Guterres übt sich in Zweckoptimismus

De facto hat man jedoch schon zwei Säulen des Green Deals, nämlich die Strategien bezüglich der Biodiversität und der Lieferketten, verschoben und mittlerweile ist nicht einmal sicher, ob der für November in Glasgow geplante 26. UN-Klimagipfel wie geplant stattfinden kann. Großbritanniens Außenminister Dominic Raab erklärte, man plane zwar weiter, aber die Veranstaltung stehe „unter enger Beobachtung“. Eine Garantie, dass sie stattfinde, könne er nicht abgeben.

Unterdessen übt sich UNO-Generalsekretär António Guterres bei einer Konferenz in New York schon in Zweckoptimismus: „Wenn wir jetzt die Krise managen, haben wir eine einzigartige Chance, nämlich die Wiedergenesung in eine nachhaltigere und inklusivere Richtung zu lenken.“

Analyst Thorfinn Stainforth vom Institute for European Environmental Policy (IEEP) will den Klimabewegten keine Illusionen machen. Die nunmehrige Pandemie hat, so stellt er fest, einen größeren wirtschaftlichen Schock über Europa gebracht, der internationale Verhandlungen zur „Bekämpfung des Klimawandels“ wahrscheinlich einbremsen wird.

Finden Geldmittel für Green Deal angesichts der Coronavirus-Folgen noch Akzeptanz?

Immerhin habe es bei grünen Investments nach der Krise von 2008 mehr als fünf Jahre gedauert, ehe sich die Kurse wieder auf dem Level der Zeit vor dem Zusammenbruch eingependelt hätten. Zwar gäbe es Optionen, um die Wiederherstellung der Wirtschaft im Wege eines „Grünen Marshallplans“ in Angriff zu nehmen, der versuche, das Ziel der CO2-Neutralität mit der Rückkehr zum Wohlstand zu verbinden.

Ob diese der Öffentlichkeit vermittelbar wären, ist ebenso ungewiss wie die Antwort auf die Frage, ob das Ziel der EU-Kommission, mindestens eine Billion Euro innerhalb des kommenden Jahrzehnts in den „Green Deal“-Investitionsplan zu stecken, in einer Zeit der Rezession im Anschluss an die Corona-Krise noch Akzeptanz finden würde.

Stainforth spekuliert immerhin darauf, dass die Bevölkerungen im Zuge einer solchen Regenerationsphase in ähnlicher Weise bereit sein könnten, sich zu Gunsten des „Klimaschutzes“ einzuschränken, wie sie dies nun mit Blick auf den Kampf gegen das Coronavirus tun: „Die Coronavirus-Krise zeigt, dass Regierungen starke Maßnahmen nutzen können und sollten, wenn sie individuelle und kollektive Verhaltensänderungen zum Wohle des Gemeinwohls bewirken wollen.“

Deutlicher Emissionsrückgang in EU, China und der Welt zu erwarten

Dieser Ansatz könne ja auch im Bereich des „Klimaschutzes“ zur Anwendung kommen, meint Stainforth.

Offen bleibt, ob diese Rechnung aufgeht. Bei den Restriktionen zur Verhinderung der weiteren Verbreitung des Coronavirus geht es um eine Gefahr, die von den meisten Bürgern auch als eine akute wahrgenommen wird – und die verordneten Einschränkungen werden auch deshalb akzeptiert, weil man davon ausgeht, dass sie mit dem Ende der Bedrohung wieder wegfallen werden.

Um das Gefühl, durch die „menschengemachte Klimakatastrophe“ bedroht zu sein, in den Köpfen einer Mehrheit zu verankern und zu bewahren, ist demgegenüber ein deutlich höherer Aufwand erforderlich – und der Anteil der Skeptiker ist ungleich höher.

Immerhin geht man auch in Brüssel davon aus, dass die nunmehrigen Einschränkungen in Produktion, Konsum, Reisen und Bewegungsfreiheit, die mit den Ausgangssperren und Distanz-Maßnahmen einhergehen, auch zu einem deutlichen Rückgang der Emissionen sogenannter Treibhausgase führen.

Wie wirkt sich der Rückgang auf die Temperatur aus?

Dies wird insbesondere in Europa der Fall sein, diesmal aber auch in China, dem Hauptemittenten. Sollte sich dieser drastische weltweite Rückgang an CO2-Emissionen nicht auch in milderen Temperaturen niederschlagen, könnte die „Klimaschutz“-Gemeinde vor einer zusätzlichen Herausforderung stehen, wenn es darum geht, immense Geldsummen für den „Green Deal“ und eine Verbots- und Belastungspolitik gegenüber den Bürgern zu begründen.



Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]