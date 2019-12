Ungarische Polizei veröffentlicht Aufnahmen von Migranten, die über Grenzzäune klettern

Die ungarische Grenzschutzpolizei hat Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie Migranten über Zäune entlang der Grenze zu Serbien klettern. Die illegalen Grenzübertritte nach Ungarn haben sich in den letzten Wochen fast verdreifacht.

Laut ungarischer Polizei versuchen derzeit wieder mehr Menschen, über Ungarn in die Europäische Union zu gelangen. Allein in der vergangenen Woche griff sie nach eigenen Angaben mehr als 600 Menschen auf, ein Jahr zuvor waren es nur etwa 80. Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban hatte nach der Flüchtlingskrise im Jahr 2015, als hunderttausende Menschen über Ungarn in die Europäische Union illegal eingereist waren, einen teils elektrifizierten Zaun entlang der Grenze zu Serbien und Kroatien errichten lassen.

Vor einigen Tagen hatten ungarische Grenzpatrouillen zudem zwei Tunnel an der Grenze zu Serbien gefunden, die Migranten gegraben haben sollen. Insgesamt seien zwei Tunnel nahe der Stadt Asotthalom und Csikeria im Süden des Landes enttarnt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. In dem Tunnel nahe Asotthalom seien 44 Flüchtlinge aufgegriffen worden.

Asylbewerber können ihre Anträge in zwei Transitzonen entlang der Grenze stellen, aber jüngste Gesetzesänderungen erlauben es den Behörden, die überwiegende Mehrheit der Anträge von Personen, die aus Serbien einreisen, abzulehnen. (nmc)