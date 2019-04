28 deutsche Touristen sterben: Reisebus mit 55 Menschen auf Madeira überschlägt sich

Bei einem schweren Unglück eines Touristenbusses auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira sind am Mittwochabend mindestens 28 Menschen getötet worden.

Alle 28 Todesopfer kommen aus Deutschland, sagte der zuständige Bürgermeister Filipe Sousa dem portugiesischem Sender RTP3.

„Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Lissabon stehen mit den örtlichen Behörden in Kontakt“, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Mittwochabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Es sollen 55 Menschen in dem Reisebus unterwegs gewesen sein, als sich der Bus gegen 18.30 Uhr (Ortszeit) mehrmals überschlug.

Der Fahrer habe die Kontrolle über den Bus verloren, der anschließend eine Böschung hinunter auf ein Haus gestürzt sei, teilten die örtlichen Behörden mit.

Der Fahrer und der Reiseleiter sollen verletzt überlebt haben. Mindestens 22 weitere Urlauber seien in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Funchal gebracht worden, zitierte die Nachrichtenagentur Lusa den Bürgermeister der östlich der Hauptstadt gelegenen Gemeinde Caniço, in der sich der Unfall ereignet hat. Drei Insassen sollen lebensgefährliche Verletzungen haben. (dpa)