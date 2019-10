Kosovo: Wahlen beendet, drei Parteien beanspruchen Sieg

Nach Schließung der Wahllokale im Kosovo haben sich die drei größten Parteien jeweils als Sieger der Parlamentswahl gesehen. Funktionäre der regierenden Demokratischen Partei des Kosovos, der oppositionellen Demokratischen Liga des Kosovos und der oppositionellen Linkspartei Vetevendosje erklärten am Abend, ihre jeweilige Partei liege in Führung. Sie beriefen sich auf die von den eigenen Beisitzern in den Wahllokalen zusammengetragenen Daten. Keiner der Parteien machte Angaben über die Stimmverhältnisse. Erste offizielle Ergebnisse werden am späten Abend erwartet.

Die ehemaligen Guerilla-Kommandanten, die den Kosovo seit seiner Unabhängigkeit dominiert haben, werden bei den Wahlen am 6. Oktober 2019 um das politische Überleben kämpfen, wobei die Oppositionsparteien drohen, sie von der Macht zu stoßen. (dpa/er)