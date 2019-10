Politik » Europa » Politik » Welt Wahlsonntag: Parlamentswahlen in Portugal, dem Kosovo und Tunesien

An diesem Sonntag wird in drei Staaten jeweils ein neues Parlament gewählt: In Portugal, Kosovo und Tunesien. In Tunesien gilt das Wahlergebnis als völlig ungewiss, in Portugal wird mit einem Sieg der Sozialisten um Ministerpräsident Antonio Costa gerechnet.