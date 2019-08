Weitgehend unter Kontrolle: Waldbrand wütet auf Gran Canaria

Auf der Urlaubsinsel Gran Canaria wütet ein Waldbrand außer Kontrolle. Rund 1000 Bewohner dreier Dörfer mussten nach Behördenangaben vom Sonntag in Sicherheit gebracht werden, die Flammen verwüsteten eine Fläche von etwa 1000 Hektar.

Das Feuer war am Samstag in der Ortschaft Artenara im Landesinneren ausgebrochen. Feuerwehrleute konnten die Flammen nach den Worten von Regionalpräsident Angel Victor Torres bis zum Abend weitgehend unter Kontrolle bringen, bevor sich der Wind drehte und das Feuer in der Nacht zum Sonntag weiter anfachte.

Mehr als 200 Feuerwehrleute und spezialisierte Soldaten kämpften am Sonntag aus drei Richtungen gegen den Brand. Die Löscharbeiten gestalteten sich in dem bergigen Gelände schwierig. Zehn Löschflugzeuge und -Hubschrauber waren im Einsatz.

Die Polizei nahm laut Berichten der Lokalmedien einen Mann unter dem Verdacht fest, das Feuer durch Schweißarbeiten fahrlässig ausgelöst zu haben. (afp)