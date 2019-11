Zehntausende demonstrieren in Rom gegen Gewalt an Frauen – Verkehr lahmgelegt

Mehrere zehntausend Menschen haben in Rom gegen Gewalt gegen Frauen demonstriert. Der Demonstrationszug, der hauptsächlich aus Frauen bestand, legte am Samstagnachmittag das Zentrum der italienischen Hauptstadt lahm.

Die Teilnehmer marschierten hinter einem Spruchband mit dem Motto „Gegen eure Gewalt, wir sind die Revolution“. Die Demonstration fand im Vorfeld des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen statt, der jährlich am 25. November begangen wird.

Nach Angaben von Frauenorganisationen stirbt in Italien alle 72 Stunden eine Frau durch die Gewalt eines ihr bekannten Mannes, meist des Partners. Drei der vier sogenannten Femizide finden zu Hause statt.

Um der Opfer zu gedenken, setzten sich alle Teilnehmer des Demonstrationszuges für einige Minuten still auf die Straße. Sie wollten damit nach Angaben der Organisatoren ein Zeichen setzen für all‘ die Frauen, die ihre Stimme nicht mehr erheben können, weil sie durch Gewalt von Männern gestorben sind.

Proteste in Frankreich

Tausende Menschen haben auch in Frankreich gegen Gewalt an Frauen und Diskriminierung demonstriert. Die Proteste fanden in der Hauptstadt Paris und rund 30 weiteren französischen Städten statt. Unter dem Motto #Noustoutes (Wir alle) machten die Frauenrechtler unter anderem auf die hohe Zahl sogenannter Femizide aufmerksam – also Tötungen von Frauen wegen ihres Geschlechts.

Nach Recherchen der Nachrichtenagentur AFP hat es in diesem Jahr mindestens 116 Femizide in Frankreich gegeben, im gesamten vergangenen Jahr waren es 121. Die französische Regierung will am Montag Ergebnisse eines Runden Tischs gegen häusliche Gewalt vorstellen. Experten des Europarats hatten Frankreich diese Woche einen Mangel an Schutzunterkünften und zu laxe Gesetze vorgeworfen.