Außergewöhnlicher Fall vor Supreme Court: Texas verklagt vier Schlüsselstaaten wegen US-Wahl

Gastbeitrag vom Youtube-Kanal Leas Einblick.

Anfang der Woche kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass „viele große Sachen“ in den nächsten Tagen passieren werden. Was er genau mit „großen Sachen“ gemeint hat, darauf ging er zunächst nicht ein.

Doch tatsächlich passierte gestern bereits eine große Sache: Der US-Bundesstaat Texas zieht im Wahlstreit für Präsident Trump vor den Supreme Court in Washington.

Generalstaatsanwalt Ken Paxton verklagt vier „schwankende Staaten“ wegen Verfassungswidrigkeit. Gemeint sind hier Pennsylvania, Georgia, Michigan und Wisconsin. Diese Staaten werden beschuldigt, unmittelbar vor der Wahl am 3. November Maßnahmen, Regeln und Verfahren erlassen und umgesetzt zu haben, die gegen die Wahlgesetze ihrer eigenen Bundesstaaten und gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten verstoßen.

Acht weitere US-Bundesstaaten, darunter Louisiana, Florida und Kentucky, haben ihre Unterstützung für Texas ausgesprochen. Laut einer Anweisung des Supreme Courts müssen die vier angeklagten Bundesstaaten bis zum 10. Dezember um 15:00 Uhr auf die Vorwürfe der Verfassungswidrigkeit „aktiv reagieren“.

Es ist sehr außergewöhnlich, dass ein Bundesstaat mehrere andere Bundesstaaten anklagt. Welche Bedeutung hat dieser besondere Fall?

Vertrauen der Bürger zerstört

Der republikanische Justizminister des Bundesstaats Texas, Ken Paxton, hat einen außergewöhnlichen Schritt getan.

Er reichte am Dienstag eine Klage gegen vier schwankende Staaten beim US Supreme Court ein. Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin wird vorgeworfen, das Wahlverfahren mitten in der Pandemie unrechtmäßig verändert zu haben. Insbesondere hätten die Behörden dabei versagt, Betrug bei der Briefwahl zu verhindern. Dadurch sind Wähler ungleich behandelt und das Gewicht der rechtmäßig abgegebenen Stimmen geschmälert worden.

Ken Paxton kritisiert, dass Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin das Vertrauen der Bürger in die Integrität der Wahlprozesse zerstört und die Sicherheit und Integrität der Wahlen 2020 gefährdet hätten. Damit hätten sie „nicht nur die Integrität der Stimmen ihrer eigenen Bürger beeinträchtigt, sondern auch (die von) Texas und jedem anderen Staat, der rechtmäßige Wahlen abgehalten hat.“ (Quelle)

Rechtmäßige Wahlen sind das Herzstück unserer Freiheiten

„Kein Recht ist in einem freien Land wertvoller als das, eine Stimme bei der Wahl derjenigen zu haben, die die Gesetze machen, unter denen wir als gute Bürger leben müssen. Andere Rechte, selbst die Grundlegendsten, sind illusorisch, wenn das Wahlrecht untergraben wird“, schreibt Generalstaatsanwalt Ken Paxton in der Klageschrift (hier der Link zur 154-seitigen Klageschrift).

In der Klageschrift forderte Texas den Supreme Court auf, das Wahlergebnis in Pennsylvania, Georgia, Michigan und Wisconsin für ungültig zu erklären. Diese haben Joe Biden als Sieger zertifiziert, obwohl es zahlreiche Indizien auf Wahlbetrug gibt.

Gestern, am 8. Dezember, war der sogenannte „Safe-Harbor-Day“. Normalerweise müssen alle 50 US-Bundesstaaten ihre offiziellen Wahlergebnisse an diesem Tag an Washington gemeldet haben. Dann sind die Ergebnisse im „sicheren Hafen“.

Aber bei der diesjährigen US-Präsidentschaftswahl ist alles anders gelaufen. Die Verbreitung des Corona-Virus hat das Leben aller Menschen auf der Welt geändert. Doch gleichzeitig wurde das Virus auch als Vorwand benutzt, um die Briefwahl in einem beispiellosen Ausmaß in den USA einzuführen. Und die Briefwahl wiederum hat Tür und Tor für jede Art von Fälschungen und Manipulationen geöffnet.

Generalstaatsanwalt Ken Paxton fordert den Supreme Court auf, den Abstimmungstermin der Wahlmänner am 14. Dezember nach hinten zu verschieben, damit rechtliche Untersuchungen zum vermeintlichen Wahlbetrug abgeschlossen werden können.

Außergewöhnlicher Fall

Dass ein Bundesstaat mehrere andere Bundesstaaten verklagt, ist recht außergewöhnlich. Für die Trump-Unterstützer ist dieser Fall deshalb so bedeutend, weil Rechtsstreitigkeiten zwischen zwei oder mehreren Bundesstaaten dem US-Supreme Court in Washington direkt vorgebracht werden können.

Die Konservativen dominieren im Supreme Court mit einer Mehrheit von sechs zu drei Stimmen, wobei der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs John Roberts zwar als Konservativer gilt, aber immer wieder zwischen dem konservativen und links-liberalen Lager schwankt. Doch selbst wenn John Roberts wieder auf der Seite der linken Richter stehen würde, haben die konservativen Richter immer noch fünf Stimmen und damit die Mehrheit.

Da es sich bei Trumps Juristen-Team um ein privates Team handelt, müssen seine Rechtsanwälte und Anwälte, die ihn unterstützen, wie Sidney Powell und Lin Wood, den rechtlichen Weg Schritt für Schritt gehen. Sie müssen ihre Klagen gegen Wahlfälschungen zuerst bei den Gerichten der jeweiligen Bundesstaaten einreichen. Lehnen die Gerichte in den Bundesstaaten, die Klage ab, wird diese bei einem der insgesamt 13 Berufungsgerichte vorgebracht. Erst danach könnte eine Klage beim US-Supreme Court eingereicht werden. Und dieser Prozess kostet Zeit.

Einige Klagen vom Trump-Team wurden abgewiesen

Die Gerichte auf der Bundesstaatsebene haben bereits viele Klagen der Rechtsanwälte, die Präsident Trump unterstützen, aus unterschiedlichsten Gründen abgewiesen.

Da ist der Bezirksrichter aus Georgia, der an einem Wochenende drei Notverordnungen in Bezug auf die Dominion-Wahlgeräte erlassen hatte. Zuerst verfügte er, dass die Dominion-Wahlgeräte in einigen Countys nicht auf Null zurückgesetzt werden dürfen. Ein paar Stunden später ruderte er zurück. Und danach durften diese Wahlgeräte doch nicht zurückgesetzt werden, damit die Wahldaten nicht gelöscht werden.

Genau dieser Richter in Georgia, Timothy Batten, hat die Klage der Anwältin Sidney Powell am Montag abgewiesen. 30 Klagepunkte wurden in der 104-seitigen Klageschrift aufgelistet.

Der Richter argumentierte, dass die Kläger nicht klageberechtigt seien und die Klage bei einem Gericht des Bundesstaats Georgia anstatt dem Bundesgericht in Georgia vorgebracht werden soll. Außerdem sei es zu spät, da die Wahlergebnisse in Georgia bereits bestätigt wurden.

Sidney Powell kündigte an, die Klage so schnell wie möglich beim Supreme Court einzureichen.

Weitere Bundesstaaten unterstützen die Klage von Texas

Die Klage von Texas gegen die vier schwankenden Staaten hat inzwischen Unterstützung von mehreren Bundesstaaten bekommen, darunter sind Alabama, Arkansa, Florida, Kentucky, Louisiana, Mississippi, South Carolina sowie South Dakota.

Der Generalstaatsanwalt von Louisiana, Jeff Landry, schrieb in einer Erklärung:

Den Bürgern von Louisiana wird geschadet, wenn Wahlen in anderen Staaten unter Missachtung der Verfassung durchgeführt wurden, während wir uns an die Regeln gehalten haben.“

Der Generalstaatsanwalt von Alabama, Steve Marshall, teilte ähnliche Bedenken:

Verfassungswidrige Handlungen und betrügerische Abstimmungen in anderen Staaten betreffen nicht nur die Bürger dieser Staaten, sondern auch die Bürger aller Staaten.“

Für den Sieg eines Kandidaten in der US-Präsidentschaftswahl sind 270 Wahlmännerstimmen erforderlich. Pennsylvania hat 20 Wahlmännerstimmen, Georgia 16, Michigan 16 und Wisconsin 20. Bei diesen vier beklagten Bundesstaaten geht es also zusammen um 62 Stimmen. Diese Stimmen sind momentan Joe Biden zugeordnet.

Wenn die bereits gemeldeten Wahlergebnisse in diesen Bundesstaaten für ungültig erklärt und die Wahlmänner direkt von den örtlichen Parlamenten ausgewählt würden, dann würden sehr wahrscheinlich alle diese Wahlmänner für Donald Trump abstimmen. Denn in allen dieser vier Bundesstaaten haben im Senat und Abgeordnetenhaus jeweils die Republikaner die Mehrheit. Dann würde Donald Trump mit 294 Wahlmännerstimmen weiter im Amt bleiben.

Der Supreme Court gilt als der letzte Schutzwall gegen die Verstöße gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten. Wie sich der Supreme Court im Falle der Klagen gegen Verfassungswidrigkeit und Wahlfälschungen im Rahmen der Präsidentschaftswahl entscheiden wird, bleibt abzuwarten.



Dieser Gastbeitrag wird vom Youtube-Kanal Leas Einblick zur Verfügung gestellt.