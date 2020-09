MAD-Chef Christof Gramm den Grünen geopfert? Kritik nach Ablösung des Nachrichtendienst-Chefs

Knapp zwei Jahre nach der Entlassung von Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen muss ein weiterer Nachrichtendienst-Chef gehen, der sich den Unmut der äußersten Linken zugezogen hat. Kritiker wittern eine Morgengabe der CDU an die Grünen vor der Bundestagswahl.

Der „Kampf gegen Rechts“ kennt keine „Einzelfälle“. Dass der Chef des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Christof Gramm, im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen mutmaßlicher rechtsextremistischer Vorfälle in der Bundeswehr zuletzt im Verteidigungsausschuss des Bundestages von solchen gesprochen hatte, hat ihm den Zorn von Linken und Grünen eingebracht – die ohnehin seit Jahr und Tag die Abschaffung des Dienstes fordern. Am Donnerstag (24.9.) hat Bundesverteidigungsministerin und Noch-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihn „einvernehmlich“ von seinen Aufgaben entbunden.

„Ampel“ soll Vorfälle einordnen helfen

Kramp-Karrenbauer bescheinigte Gramm zwar, wichtige Reformen zur Früherkennung und adäquaten Ahndung rechtsextremistischer Bestrebungen in der Bundeswehr veranlasst zu haben. Dazu gehörte unter anderem eine Art „Ampel“, die potenzielle Vorfälle gemäß ihrer Qualität klassifizieren soll. Auf diese Weise soll der Truppe geholfen werden, abzuschätzen, in welchen Fällen eine Entlassung von Beteiligten eine reelle Chance hätte, vor Gerichten zu bestehen.

Allerdings, so die Ministerin, sei man sich einig, dass die Umsetzung dieser Reformen einen „neuen Abschnitt“ markiere, der „zusätzliche Anstrengungen und Dynamik“ erfordere und „auch personell sichtbar gemacht werden“ solle, so das Ministerium in einer Mitteilung.

Grüne sonnen sich in ihrem Erfolg

Die Grünen zeigen sich einerseits zufrieden mit der Entscheidung, andererseits geht sie ihnen nicht weit genug. Fraktionsvize Konstantin von Notz sprach gestern schon von einer „unausweichlichen Konsequenz“, wobei er „nichts an der persönlichen Integrität von Christof Gramm“ anzweifeln wollte und „Verbesserungen“ lobte, die dieser „er auch mit auf den Weg gebracht“ habe.

Ähnlich gönnerhaft klang die Reaktion vonseiten des Grünen-Obmanns im Verteidigungsausschuss, Tobias Lindner, der laut „FAZ“ erklärt habe, die Verteidigungsministerin sei „selbstverständlich frei in ihren Personalentscheidungen“. Die „Baustellen des MAD“ seien indes weitaus größer als die Frage, wer Präsident sei.

Missstände und Pannen auch lange vor Gramms Amtsantritt

Tatsächlich hatte es in gewisser Regelmäßigkeit über die Jahre hinweg im MAD Peinlichkeiten bis hin zu Missständen gravierenderer Natur gegeben. Zu den Erstgenannten gehört etwa ein Eklat aus dem Mai dieses Jahres, als auf einer Karte über Bundeswehr-Einsatzgebiete mit MAD-Beteiligung Israel nicht eingezeichnet war. Aus dem MAD selbst hieß es, der Fehler sei „versehentlich“ passiert und hätte „dem Militärischen Abschirmdienst, der gegen Antisemitismus und Extremismus kämpft, nicht passieren dürfen“.

Deutlich gravierender waren Vorfälle wie das Verschwinden einer Akte, in dem ein Gespräch des Militärischen Abschirmdienstes mit dem späteren NSU-Terroristen Uwe Mundlos, während dessen Wehrdienstzeit dokumentiert gewesen sein soll. Im September 2012 wurde dieser Sachverhalt im NSU-Untersuchungsausschuss bekannt. Auch soll der MAD 1995 versucht haben, Mundlos als Informanten zu werben, was die Führung des Dienstes jedoch bestreitet. Der damalige Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin wetterte damals mit Blick auf MAD und Verfassungsschutz gegen eine „Vertuschungsmentalität“, die „geradezu genetisch in den Code dieser Behörden eingeschrieben ist“.

Allerdings war Gramm zu diesem Zeitpunkt noch nicht Chef der Institution. Gramm, der 2015 das Amt des MAD-Chefs übernommen hatte, war sich durchaus des Umstandes bewusst, dass es interessierte Kreise gäbe, die versuchten, sich in der Bundeswehr Wissen und Fertigkeiten anzueignen, die sich auch in anderweitigem Kontext nutzen ließen.

Gramm warnte vor „doppelter Unterwanderung“

Wie Bundeswehr-Historiker Michael Wolffsohn in einem Beitrag für die „Welt“ erwähnte, hatte Gramm erst am Anfang des Jahres vor einer „doppelten Unterwanderung“ gewarnt, die Rechtsextremisten und Islamisten in der Bundeswehr planten. Dass er Linksextremisten nicht nannte, war in diesem Zusammenhang keinem Hang zur Verharmlosung geschuldet: Da die Bundeswehr wie auch die Polizei in deren Kreisen üblicherweise als Instrumente des „faschistischen Schweinestaates“ gelten und militärische Disziplin als „nazistisch“, fehlt es der Truppe in dieser Hinsicht an Attraktivität bezüglich einer Strategie des Entrismus. Linke bevorzugen es, solche Institutionen von oben statt von innen in ihrem Sinne umzugestalten.

Gramm nannte damals die Abschaffung der Wehrpflicht als Einladung an Rechtsextremisten und Islamisten, sich in der Bundeswehr auszubreiten.

Wolffsohn bezeichnete die Unterwanderung damals als „vorhersehbar“: „Sie war von Politik und Gesellschaft definitiv nicht gewollt, sie ist aber trotzdem selbst verschuldet. Dem Zeitgeist gehorchend hat ‚die‘ Politik geliefert, was die Bürgermehrheit seit Langem wollte: das Ende der allgemeinen Wehrpflicht, die längst nicht mehr wirklich allgemein war. Nur hatten beide Seiten bei der Umsetzung des Bürgerwillens die Folgen nicht bedacht.“

Reformen zeigten „bereits Ergebnisse“

Verdachtsfälle auf Rechtsextremismus im Kommando Spezialkräfte (KSK) hatten Ministerin Kramp-Karrenbauer dazu veranlasst, Gramm einen Auftrag zu erteilen, um bis Ende August ein Maßnahmenpaket zur Abwehr von Extremisten in den Reihen der Truppe zu erarbeiten und mit ihrem Ministerium abzustimmen. Anschließend solle gemeinsam einen Plan zu dessen Umsetzung entwickelt werden.

Aus dem Verteidigungsministerium hieß es, die ab Oktober 2019 eingeleiteten Reformen des MAD würden „bereits Ergebnisse“ zeigen. Dass nun dennoch ohne erkennbaren Anlass das vorzeitige Ende der Amtszeit von Gramm erwirkt wurde, weckt Spekulationen über den Grund für diesen Schritt.

Der AfD-Verteidigungsobmann im Bundestag, Rüdiger Lucassen, wirft Kramp-Karrenbauer ziellosen Jakobinismus vor. Diese wüte „mit dem eisernen Besen gegen die ihr anvertrauten Soldaten und Mitarbeiter der Bundeswehr“. Er wittert Gramms Erklärung, es würden lediglich Einzelfälle geprüft, als Grund für die vorzeitige Ablösung. Diese Einordnung widerspricht den von Linksparteien, Medien und sogar Teilen der CDU gepflogenen Narrativ des Rechtsextremismus als einem „strukturellen“ Problem, das die gesamte Bundeswehr durchziehe.

Vertrauensbildende Maßnahme in Richtung Grün als politisches Erbe?

Kramp-Karrenbauer hat zwar angekündigt, den CDU-Parteivorsitz bis Ende des Jahres zurückzulegen, und wird deshalb im Bundestagswahlkampf 2021 und bezüglich allfälliger Koalitions- und Kanzlerdebatten keine tragende Rolle spielen. Mit ihrem aktionistischen „Kampf gegen Rechts“ in der Bundeswehr, der mittlerweile auch den MAD erfasst hat, könnte sie jedoch ein politisches Vermächtnis hinterlassen, das die Grünen durchaus als vertrauensbildende Maßnahme mit Blick auf ein mögliches Bündnis auffassen könnten.



Unsere Buchempfehlung

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Auch in der modernen Zeit führt er – verborgen oder offen – auf jedem erdenklichen Gebiet seinen Kampf gegen die Menschheit: Religion, Familie, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Bildung, Kunst, Kultur, Medien, Unterhaltung, soziale Angelegenheiten und internationale Beziehungen.

Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. Er heftet sich - einer zehrenden Krankheit gleich - an die staatlichen Organe und die Gesellschaft und verschwendet ihre Ressourcen für seine Zwecke.

In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten „Retter“, der im Mantel bestimmter Ideologien erscheint, wie Kommunismus und Sozialismus, Liberalismus und Feminismus, bis hin zur Globalisierungsbewegung. Grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch der Weg führt in die Dunkelheit und die Falle ist bereits aufgestellt. Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]