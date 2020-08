Verbot der Demonstration gegen Corona-Politik in Berlin: Schutz vor Infektionen – oder vor Kritik?

Die Entscheidung des Berliner Senats, die für Samstag geplante Demonstration gegen die Corona-Politik zu verbieten, erhitzt die Gemüter. Insbesondere die Kommentare von Innensenator Andreas Geisel und grünes Licht für Gegendemonstrationen stoßen auf heftige Kritik.

Am Tag nach der Verbotsverfügung des Berliner Senats gegen die für Samstag (29.8.) geplante Demonstration von Gegnern der Regierungspolitik in der Corona-Krise beginnt nun das gespannte Warten auf die Entscheidungen der Gerichte. Die Initiative „Querdenken 711“ kündigte noch am gestrigen Mittwoch Einspruch beim Berliner Verwaltungsgericht an und will notfalls auch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Dass angekündigte Gegenproteste gegen die Kundgebun…