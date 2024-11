Politik Nach Ampel-Aus

Was ist die Vertrauensfrage und wie läuft sie ab?

Die Ampel-Koalition ist am Mittwochabend am Streit um die Haushalts- und Wirtschaftspolitik zerbrochen. Olaf Scholz kündigte die Vertrauensfrage und mögliche Neuwahlen an. Allerdings könnte die Opposition auch schon vorher den Kanzler per Misstrauensvotum abberufen.