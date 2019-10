Syrien-Konflikt: Syrische Kurdenmiliz beginnt Abzug von türkischer Grenze

Nach der Vereinbarung der Türkei und Russlands zu Nordsyrien haben die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) mit dem Abzug ihrer Truppen von der türkischen Grenze begonnen. Die von der YPG-Miliz dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hätten sich am Donnerstag von ihren Stellungen zwischen Derbasijeh und Amuda entlang der Grenze zur Türkei zurückgezogen, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Es blieben aber weiter viele YPG-Kämpfer an der Grenze. Nahe der Stadt Tal Tamr habe es zudem Gefechte zwischen kurdischen Kämpfern und syrisch-arabischen Milizen gegeben, welche die türkische Armee bei ihrer Offensive unterstützen, meldete die Beobachtungsstelle. Gemeinsam hatten sie seit dem 9. Oktober die YPG-Kämpfer aus einem 120 Kilometer langen Streifen zwischen den Grenzstädten Ras al-Ain und Tal Abjad zurückgedrängt.

Am Dienstag vereinbarte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dann mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin in Sotschi, dass die russische Militärpolizei in Abstimmung mit den syrischen Regierungstruppen für den Abzug der YPG-Kämpfer aus dem restlichen Grenzgebiet westlich von Tal Abjad und östlich von Ras al-Ain sorgen werde. Am Mittwoch rückten daraufhin erste russische Militäreinheiten in das Gebiet vor. (afp)